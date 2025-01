Ultra's van Charleroi komen met straf statement na vuurwerkincidenten tegen Union SG

Tot tweemaal toe werd de match tussen Charleroi en Union SG opgeschrikt door pyrotechnische middelen. Dat leidt tot weinig begrip binnen de club.

Bij Sporting Charleroi kunnen ze niet lachen met wat er tegen Union SG allemaal gebeurde. De Storm Ultra’s 2001 zijn de gebeten hond, maar vechten terug.

Zij vinden het onterecht dat de onderbreking van de wedstrijd de nederlaag tegen Union SG veroorzaakte, zoals alles en iedereen na de wedstrijd stelde.

Ze verontschuldigen zich in een statement op sociale media wel voor de slechte timing van de actie. Het was volgens hen ook geen statement tegen het bestuur, maar gewoon een jubileumboodschap om 20 jaar vriendschap met Münster te vieren.

Er was volgens de Ultra’s nog 50 minuten te spelen en waren fouten van de keeper, een gebrek aan doelgevaar, geen duels meer winnen, de staat van het veld en keuzes van de trainer de reden waarom het nog 1-2 werd.

“De sportieve kwaliteit van de tweede helft aan ons toeschrijven, kan niet”, klinkt het. “Ongeacht of sommige mensen bij de club of op de tribune er een persoonlijke vete van maken, we respecteren jullie meningen, hoe bevooroordeeld of overtuigd ze ook mogen zijn.”

Ze voegen er ook nog aan toe dat er uiteindelijk niks op het veld gegooid werd. Het volledige statement kan je hieronder lezen.