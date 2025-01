Union SG-coach Sébastien Pocognoli legt uit waarom Loïc Lapoussin er niet bij was

Verrassing voor Charleroi-Union: Loïc Lapoussin, die leek terug te zijn, was opnieuw uitgesloten van de groep. De coach van Union legde deze beslissing uit.

Het "geval" Loïc Lapoussin blijft een lastige kwestie bij Union Saint-Gilloise. Na afwezig te zijn geweest tijdens het begin van het seizoen, tot begin november, maakte de winger zijn comeback en speelde hij zelfs enkele goede wedstrijden... voordat zijn gedrag hem in december weer een schorsing opleverde.

Lapoussin maakte zijn terugkeer in de Beker van België tegen Antwerp, en bevestigde wat Pocognoli zei: deze keer zou hij niet meer naar de B-kern gestuurd worden. Maar net toen werd gedacht dat hij eindelijk definitief terug was... Opnieuw geen Loïc Lapoussin in Charleroi.

"Ik focus me op de spelers die zich vandaag richten op Union Saint-Gilloise. Ik heb samenhang nodig, en een speler die weg wil, zoals Loïc, zoals Lazare, heeft niet dezelfde focus", vertelde Sébastien Pocognoli op zaterdag. "De groep is groter geworden met de terugkeer van Rodriguez, MacAllister. Het is logischer om hen te herintegreren."

Loïc Lapoussin is echter niet definitief aan de kant gezet... maar een vertrek tijdens deze transferperiode is waarschijnlijk en misschien zelfs wenselijk. In het andere geval? "Ik heb hem hetzelfde gezegd als tegen Lazare: train goed, en we zullen zien na de transferperiode", benadrukt Pocognoli.

"Ik weet dat ze tot mijn beschikking staan. Ze hebben hun kwaliteiten en ik hou veel van hen, maar ik wil consequent blijven. Het is logischer om nu Aït El-Hadj, Castro-Montes, Khalaili, Niang te laten spelen. Na de transferperiode zal het anders zijn", concludeert de coach van USG.