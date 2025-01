Vuurwerkincident door Charleroi-fans: Bayat spreekt zich voor het eerst uit na pijnlijke nederlaag tegen Union

De wedstrijd tussen Charleroi en Union werd zaterdagavond tweemaal stilgelegd door wangedrag van de thuisfans. Ondanks een vroege voorsprong zorgde een vuurwerkincident na rust voor een kwartier oponthoud. Charleroi verloor uiteindelijk met 1-2, tot grote frustratie van voorzitter Mehdi Bayat.

In de 22ste minuut werd het spel voor het eerst stilgelegd door scheidsrechter Lothar D’Hondt. Fans van Charleroi staken vuurwerk af en rook bemoeilijkte het zicht op het veld.

Na de pauze liep het volledig uit de hand. In de 47ste minuut staken supporters opnieuw vuurwerk af, ditmaal van een andere schaal. De rookontwikkeling en voetzoekers zorgden ervoor dat het spel moest worden gestaakt. De spelers trokken een kwartier naar binnen, een moment dat de thuisploeg mentaal bleek te breken.

Volgens voorzitter Mehdi Bayat is het wangedrag van de fans direct verantwoordelijk voor de 1-2 nederlaag. “De onderbreking haalde ons volledig uit ons ritme. De spelers dachten terug aan de incidenten tegen KV Mechelen in, en dat zorgde voor frustratie en verwarring.”

Charleroi heeft aangekondigd dat het de verantwoordelijke supportersgroepen ter verantwoording zal roepen. "We zullen uitleg eisen en niet nalaten om strenge straffen op te leggen", klonk het in een communiqué.

De frustratie bij spelers, staf en bestuur is groot. “Met een zege stonden we er goed voor", aldus Bayat in Het Nieuwsblad. “In plaats daarvan blijven we achter met frustratie en teleurstelling. Dit soort gedrag schaadt niet alleen de club, maar ook de prestaties op het veld.”