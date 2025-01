"Niet normaal!": Zelfs Adriano Bertaccini is stevig onder de indruk bij STVV

STVV pakte afgelopen weekend een belangrijke driepunter. De troepen van Felice Mazzu haalden het van Westerlo met 1-2.

Een knappe wedstrijd was het zeker niet, maar de uitslag wel. Het zat eindelijk eens mee voor STVV dat drie gouden punten pakte op Westerlo.

Adriano Bertaccini was bekaf na de wedstrijd, maar had wel het nodige lof voor zijn ploegmaten. “Met Zé hebben we er iemand bij die een bal kan vasthouden of afleggen voorin”, vertelde hij aan Het Belang van Limburg.

“Dit was voor ons vooral heel zwaar knokken qua verdedigen, maar het werd wel een heel belangrijke overwinning. Met een ongelooflijke wereldgoal van Ferrari. Niet normaal! Toen de bal vertrok, wist ik meteen dat hij tegen de netten ging.”

Na de 0-4-bekernederlag tegen Genk konden de Kanaries een stevige opsteker gebruiken en die kwam er ook. Bertaccini hoopt dan ook dat de ploeg gelanceerd is.

“Eindelijk zat het een keer mee. We zitten allemaal even op ons tandvlees na die zware tweede helft, maar het heeft gerendeerd. Eindelijk!”, besluit hij.