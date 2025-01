De grote terugkeer van Didier Lamkel Zé in België: al meteen een opmerkelijke eerste verschijning

Sint-Truiden heeft een zeer goede zaak gedaan in Westerlo (1-2). Een bijna perfecte avond voor Felice Mazzu.

"Westerlo verdiende meer", begon Felice Mazzu zijn post-match interview. Maar na meerdere wedstrijden waarin het geluk niet aan de kant van zijn troepen stond, klaagde hij niet.

"We hebben ons tactisch plan goed uitgevoerd. Na meer dan twee maanden zonder overwinning in de competitie, doet dit deugd. We wisten dat Westerlo graag op de counter speelt. We wilden hen dat beletten door zelf compact te verdedigen. Ik ben tevreden omdat we dit keer tot het einde de job hebben gedaan," juichte hij, zoals Het Nieuwsblad berichtte.

Mazzu was ook tevreden over de eerste minuten van Didier Lamkel Zé. De relatie lijkt al goed te zitten tussen die twee: de voormalige enfant terrible van Antwerp werd omhelst door zijn coach nog voordat hij het veld betrad.

De Kameroener bracht rust bij zijn invalbeurt: "Hij is een toffe kerel. Die meteen integreert in de groep. Vandaag heeft iedereen gezien dat hij bepaalde kwaliteiten heeft. Ok, fysiek is hij nog niet op honderd procent, maar we werken eraan. Het is duidelijk dat dit een zeer interessant profiel voor ons is."

Adriano Bertaccini sloot zich aan bij zijn coach: "Met hem hebben we iemand die de bal kan vasthouden en het spel kan vertragen." Hij had het ook nog even over het doelpunt van ploegmaat Andréas Ferrari, die na vijf minuten Koen Van Langendonck vanaf het middenveld lobde: "Dat is een wereldgoal. Dat gebeurt niet elke dag. Toen de bal vertrok, wist ik meteen dat hij in het net zou belande."