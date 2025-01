"Laat ons dat alsjeblieft niet doen": Analist niet te spreken over eerste match van Lamkel Zé

STVV pakte op Westerlo drie heel belangrijke punten. Toch zag analist Stef Wijnants een heel zwakke partij van de Kanaries.

Een ugly win noemt analist Stef Wijnants de zege van STVV tegen Westerlo. Toch zijn het drie heel welgekomen punten die de Kanaries wisten te pakken. “Een zeer onverdiende zege. Maar als je alle wedstrijden overloopt waarin STVV zichzelf dit seizoen tekort heeft gedaan, dan mag dit ook wel eens”, zegt Wijnants aan Het Belang van Limburg.

De analist kreeg het ook op zijn heupen met Kokubo. “Het is al geen toonbeeld van zekerheid, maar die tegengoal mag hij volledig op zijn conto schrijven. Niet omdat hij niet ingrijpt bij die fase, maar wel omdat het zijn fout was dat er twee minuten blessuretijd werden bijgeteld.”

Al waren er nog namen die Wijnants niet konden bekoren. “Patris en Ogawa speelden een bleke match op de flanken. Ito was Ito: soms alles, deze keer niets. Brahimi is al een tijdje niet meer de Brahimi van in het seizoensbegin.”

En dan is er nog nieuwkomer Didier Lamkel Zé die deze dagen met wel heel veel aandacht gaat lopen, ferm tegen de zin van Wijnants ook. “Laat ons er alsjeblieft geen wereldvoetballer van maken. Als er één ding duidelijk is geworden na deze wedstrijd, dan is het wel dat hij nog niet fit is. Daarom mocht hij invallen als spits, terwijl die arme Bertaccini vanop de linkerflank telkens zestig meter moest overbruggen voor hij aan de goal kwam”, besluit hij.

Bij de fans heeft de Kameroener alvast veel meer bijval. Zij sluiten hem duidelijk in de armen en dat zal Lamkel Zé zelf ook deugd gedaan hebben. Al is er nog werk aan de winkel om fit te geraken.