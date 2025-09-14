Westerlo laat STVV sterretjes zien en hijst zichzelf naar een veilige plek in het klassement

Westerlo domineerde van in het begin van de partij tot op het einde. Even leek het moeilijk tot scoren te komen, maar dankzij Nacho Ferri zijn openingsdoelpunt werd er toch vlot gewonnen. Een vlotte 0-3 overwinning zorgde ervoor dat de moeilijke competitiestart van Westerlo is uitgewist.

Beide ploegen kenden een goede wedstrijd vlak voor de interlandbreak. Vooral STVV was heel goed aan het seizoen begonnen en stond bovenin het klassement te blinken. Westerlo kende een moeilijke start, maar kon voor de break met 2-0 winnen van Antwerp en zo vertrouwen tanken.

Westerlo domineerde, maar STVV met de eerste kans

Het was Westerlo dat de thuisploeg direct bij de keel greep. STVV kreeg geen centimeter ruimte, maar toch kon Westerlo hier geen gebruik van maken. Ondanks hun dominantie kwamen ze niet tot kansen. De eerste kans van de partij was zelfs aan de andere kant te noteren.

Het was smaakmaker Ryotaro Ito die het eerste schot op doel liet noteren van de wedstrijd. Er kwam echter geen vierde doelpunt van het nog prille seizoen want Ito mikte de bal hoog in de tribunes. Westerlo was echter niet aangeslagen en ging op zoek naar het eerste doelpunt.

Nacho Ferri is de smaakmaker

De aanvaller liet zich direct gelden na de eerste kans van STVV. Een mooie steekbal van Dogucan Haspolat en Ferri stond oog in oog met doelman Leobrian Kokubo. Deze had echter een prima reflex klaar om zo het openingsdoelpunt tegen te houden.

Lang duurde die vreugde bij de doelman echter niet. Isa Sakomoto was degene die nu als aangever mocht fungeren. Nacho Ferri stond klaar in de grote rechthoek en jaagde de bal in de linkerbovenhoek. Een verschroeiend schot dat de terechte voorsprong op het bord zette.

Westerlo ging op hun elan verder in de tweede helft

STVV moest de handen uit de mouwen steken, maar het was Westerlo dat echter doorzette. Wederom Nacho Ferri die zich in het strafschopgebied begaf. Hij werd echter foutief afgestopt de bal ging terecht op de stip. Het was Griffin Yow die zich achter de bal zette en hij schoot de bal in de linkeronderhoek binnen. Zo stond de verdiende 2-0 op het bord.

De thuisploeg moest nu echt werk maken van een aansluitingstreffer, maar dit gebeurde niet. Het was Dogucan Haspolat die een prima voorzet in de benen had. Emin Bayram dook de kleine rechthoek in en kon met zijn hoofd de comfortabele 0-3 voorsprong op het bord zetten.

Het vuur was eruit

Even kreeg (mede dankzij de impuls van drie vervangingen) STVV even wat adem en koos voor de aanval. Dit resulteerde echter niet in enige kansen. Dit zorgde er dan ook voor dat het vertrouwen van de thuisploeg niet werd hersteld. Voor Westerlo moest het niet meer en ze speelde de partij rustig uit.

Dankzij deze overwinning springt Westerlo naar de 7de plaats in het klassement. dit met negen punten uit zes wedstrijden. STVV blijft op een 2de plaats staan in het klassement, maar ziet leider Union drie punten uitlopen.