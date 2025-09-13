Zucht van opluchting: Zulte Waregem boekt zeer belangrijke eerste thuisoverwinning tegen OH Leuven

Zulte Waregem heeft een nuttige driepunter weten bij te schrijven in de Jupiler Pro League. Het won van OH Leuven en komt zo naast de Leuvenaars in de stand met 7 op 21. Een afgeweken vrije trap en een knap doelpunt voor rust waren voldoende om de eerste thuiszege te boeken.

Zulte Waregem had na een 4 op 18 punten nodig. Nnadi was er niet bij wegens schorsing. Lemoine bleef nog geblesseerd langs de kant, ook Jelle Vossen en Lukas Willen zaten op de bank na een eerdere blessure.

Bij de bezoekers was er meer vertrouwen na een 6 op 6. David Hubert koos voor Oscar Gil en Maziz als twee nieuwe namen in de basiself. De Leuvenaars lieten meteen veel druk naar voren zien en de thuisploeg had het moeilijk om onder de druk uit te voetballen.

In een ware zondvloed - voor de match begon inclusief hagelstenen - leverde dat ook de eerste kansjes op, maar Schrijvers vond de paal op zijn weg. En aan de overkant zat het wel wat mee voor Zulte Waregem: Claes zag een vrije trap op de muur afwijken, Leysen aan de grond genageld en 1-0.

Opoku en Ementa kregen daarna kansen om de score uit te diepen, maar lieten dat nogal knullig na. En dus probeerde ook OH Leuven nog de neus aan het venster te steken om zo met een gelijke stand naar de rust te kunnen trekken.

OH Leuven dringt aan, maar scoort niet

Andermaal was het opnieuw aan de overkant dat het doelpunt viel. Na een knappe collectieve actie was het Cappelle die overhoeks de 2-0 tegen de touwen wist te drukken en zo voor een dubbele voorsprong wist te zorgen voor Zulte Waregem.

Na de pauze was het OH Leuven dat met de beste kansen kwam - al viseerde Erenbjerg een keertje de lat. Gabriël stond een paar keer pal, af en toe was er wat ongeluk in de Leuvense afwerking en zo kon de eerste thuiszege gevierd worden. Beide ploegen hebben nu 7 punten in de stand.