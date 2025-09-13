Zulte Waregem Zulte Waregem
Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Waregem
Zucht van opluchting: Zulte Waregem boekt zeer belangrijke eerste thuisoverwinning tegen OH Leuven
Foto: © photonews

Zulte Waregem heeft een nuttige driepunter weten bij te schrijven in de Jupiler Pro League. Het won van OH Leuven en komt zo naast de Leuvenaars in de stand met 7 op 21. Een afgeweken vrije trap en een knap doelpunt voor rust waren voldoende om de eerste thuiszege te boeken.

Zulte Waregem had na een 4 op 18 punten nodig. Nnadi was er niet bij wegens schorsing. Lemoine bleef nog geblesseerd langs de kant, ook Jelle Vossen en Lukas Willen zaten op de bank na een eerdere blessure.

Bij de bezoekers was er meer vertrouwen na een 6 op 6. David Hubert koos voor Oscar Gil en Maziz als twee nieuwe namen in de basiself. De Leuvenaars lieten meteen veel druk naar voren zien en de thuisploeg had het moeilijk om onder de druk uit te voetballen.

In een ware zondvloed - voor de match begon inclusief hagelstenen - leverde dat ook de eerste kansjes op, maar Schrijvers vond de paal op zijn weg. En aan de overkant zat het wel wat mee voor Zulte Waregem: Claes zag een vrije trap op de muur afwijken, Leysen aan de grond genageld en 1-0.

Opoku en Ementa kregen daarna kansen om de score uit te diepen, maar lieten dat nogal knullig na. En dus probeerde ook OH Leuven nog de neus aan het venster te steken om zo met een gelijke stand naar de rust te kunnen trekken.

OH Leuven dringt aan, maar scoort niet

Andermaal was het opnieuw aan de overkant dat het doelpunt viel. Na een knappe collectieve actie was het Cappelle die overhoeks de 2-0 tegen de touwen wist te drukken en zo voor een dubbele voorsprong wist te zorgen voor Zulte Waregem.

Na de pauze was het OH Leuven dat met de beste kansen kwam - al viseerde Erenbjerg een keertje de lat. Gabriël stond een paar keer pal, af en toe was er wat ongeluk in de Leuvense afwerking en zo kon de eerste thuiszege gevierd worden. Beide ploegen hebben nu 7 punten in de stand.

Opstellingen

Zulte Waregem Zulte Waregem
  Speler G Beoordeel
13 Gabriel Brent 90' -
5 Kiilerich Jakob 90' -
6 Lofolomo Enrique   90' -
3 Tanghe Anton 90' -
55 Cappelle Yannick 90' -
8 Claes Thomas 90' -
17 Ementa Anosike 90' -
12 Paugain Wilguens 90' -
22 Opoku Joseph A 78' -
24 Erenbjerg Jeppe 78' -
11 Gavriel Stavros 69' -
  Bank G Beoordeel
1 Bostyn Louis -  
7 Mituljikic Nikola -  
9 Vossen Jelle -  
19 Nyssen Benoit -  
20 Hedl Tobias -  
31 Willen Lukas 12' -
36 Ujka Serxho 12' -
39 Ake Marley -  
45 De Jaegere Benoit -  

OH Leuven OH Leuven
  Speler G Beoordeel
1 Leysen Tobe   90' -
5 Ominami Takuma   90' -
3 Dussenne Noë 90' -
28 Pletinckx Ewoud 90' -
30 Akimoto Takahiro 90' -
8 Schrijvers Siebe   90' -
24 Lakomy Lukasz 72' -
27 Gil Regaño Óscar 45' -
10 Maziz Youssef 78' -
9 Karim Traoré Abdoul 45' -
22 Mijatovic Jovan 72' -
  Bank G Beoordeel
6 George Wouter -  
11 Terho Casper -  
14 Teklab Henok 18' -
16 Prévôt Maxence Andre -  
19 Ikwuemesi Chukwubuikem 45' -
20 Nsingi Nachon 12' -
33 Maertens Mathieu 18' -
34 Nyakossi Roggerio -  
61 Jochmans Owen -  
99 Opoku Davis 45' -
Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 20:45 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 14/09 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
