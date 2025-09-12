Schrikwekkend moment na aftrap en de VAR die zijn rol speelt: Standard en KV Mechelen delen de punten na bewogen avond

Het is een bewogen avond geworden op Sclessin, bij het begin van een nieuwe speeldag. Standard en KV Mechelen vonden elk één keer de weg naar doel en deelden dus de punten.

Er waren slechts enkele seconden op de klok verstreken toen de botsing tussen Homawoo en Bafdili voor heel wat angstige gelaatsuitdrukkingen zorgde. Pas na bijna tien minuten kon Homawoo op een draagberrie van het veld gedragen worden. Volgens de eerste berichten zou hij een schedeltrauma hebben opgelopen, maar het is nog wachten op bevestiging. Bafdili kon wel gewoon verder spelen.

De blessure van de Togolees leek het vuur wel aan te wakkeren bij zijn ploegmaats. Eens het spel hervat, gingen ze er fel tegenaan. In het laatste derde van het veld speelde Standard het echter niet goed uit. Het aantal kansen dat de Rouches uit hun overwicht puurden, bleef zo beperkt. Fossey kopte wel eens een hoekschop naar doel. Miras, die de voorkeur kreeg op De Wolf, tikte over.

Fossey haalt van de lijn

Mechelen was op een standaardsituatie zelfs nog dichter bij een doelpunt, via de kopballen van Halhal en Konaté. Eerst kopte Fossey weg op de lijn, bij de tweede poging was een parade van Epolo noodzakelijk. Het spelbeeld zette zich grotendeels verder na rust. Scoren leek moeilijk te zijn voor Standard, maar KVM hielp letterlijk een handje.

Het uitvallen achteraan ging de mist in bij Mechelen. Konaté beging dan ook nog eens ongelukkig handspel. Nicolas Laforge floot er eerst niet voor. Nadat VAR Arthur Denil hem naar het scherm stuurde, floot Laforge alsnog voor elfmeter. Ilaimaharitra zette zich achter de bal: de 1-0 was een feit. Aan de overzijde leek Karamoko de bal tegen zijn arm te krijgen. Laforge opnieuw naar het scherm, maar KV kreeg geen strafschop.

Gelijkmaker Mechelen na fraaie aanval

Dat was niet de doodsteek, want met Raman tussen de lijnen verbeterde het veldspel van KVM enigszins. Na de beste Mechelse aanval uit de match schoot Mrabti de gelijkmaker binnen. In de extra tijd was Standard toch nog dicht bij een driepunter. Miras zweefde de kopbal van Dierckx in hoekschop en die werd door Ayensa op de lat gekopt. Zo blijft Standard steken op 1-1 en pakt het slechts 1 op 12.