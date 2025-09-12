Standard Standard
1-1
KV Mechelen KV Mechelen
staStandard
kvmlalKV Mechelen
Marco Ilaimaharitra (pen) 59'
1-0
1-1
73' Kerim Mrabti (Benito Raman)
Datum: 12/09/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 7
Schrikwekkend moment na aftrap en de VAR die zijn rol speelt: Standard en KV Mechelen delen de punten na bewogen avond
Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Sclessin
| 41 reacties
Schrikwekkend moment na aftrap en de VAR die zijn rol speelt: Standard en KV Mechelen delen de punten na bewogen avond
Foto: © photonews

Het is een bewogen avond geworden op Sclessin, bij het begin van een nieuwe speeldag. Standard en KV Mechelen vonden elk één keer de weg naar doel en deelden dus de punten.

Er waren slechts enkele seconden op de klok verstreken toen de botsing tussen Homawoo en Bafdili voor heel wat angstige gelaatsuitdrukkingen zorgde. Pas na bijna tien minuten kon Homawoo op een draagberrie van het veld gedragen worden. Volgens de eerste berichten zou hij een schedeltrauma hebben opgelopen, maar het is nog wachten op bevestiging. Bafdili kon wel gewoon verder spelen. 

De blessure van de Togolees leek het vuur wel aan te wakkeren bij zijn ploegmaats. Eens het spel hervat, gingen ze er fel tegenaan. In het laatste derde van het veld speelde Standard het echter niet goed uit. Het aantal kansen dat de Rouches uit hun overwicht puurden, bleef zo beperkt. Fossey kopte wel eens een hoekschop naar doel. Miras, die de voorkeur kreeg op De Wolf, tikte over.

Fossey haalt van de lijn

Mechelen was op een standaardsituatie zelfs nog dichter bij een doelpunt, via de kopballen van Halhal en Konaté. Eerst kopte Fossey weg op de lijn, bij de tweede poging was een parade van Epolo noodzakelijk. Het spelbeeld zette zich grotendeels verder na rust. Scoren leek moeilijk te zijn voor Standard, maar KVM hielp letterlijk een handje.

Het uitvallen achteraan ging de mist in bij Mechelen. Konaté beging dan ook nog eens ongelukkig handspel. Nicolas Laforge floot er eerst niet voor. Nadat VAR Arthur Denil hem naar het scherm stuurde, floot Laforge alsnog voor elfmeter. Ilaimaharitra zette zich achter de bal: de 1-0 was een feit. Aan de overzijde leek Karamoko de bal tegen zijn arm te krijgen. Laforge opnieuw naar het scherm, maar KV kreeg geen strafschop.

Gelijkmaker Mechelen na fraaie aanval

Dat was niet de doodsteek, want met Raman tussen de lijnen verbeterde het veldspel van KVM enigszins. Na de beste Mechelse aanval uit de match schoot Mrabti de gelijkmaker binnen. In de extra tijd was Standard toch nog dicht bij een driepunter. Miras zweefde de kopbal van Dierckx in hoekschop en die werd door Ayensa op de lat gekopt. Zo blijft Standard steken op 1-1 en pakt het slechts 1 op 12.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Standard Standard
  Speler G Beoordeel
1 Epolo Matthieu 90' -
13 Fossey Marlon 90' -
24 Homawoo Josué 9'  
29 Dierckx Daan 90' -
7 Mohr Tobias 90' -
94 Nielsen Casper 90' -
27 El Hankouri Mohamed 45' -
23 Ilaimaharitra Marco 84' -
11 Abid Adnane 90' -
9 Henry Thomas   90' -
17 Said Rafiki 84' -
  Bank G Beoordeel
6 Sahabo Hakim   6'  
8 Mehssatou Nayel -  
10 Eckert Ayensa Dennis 45' -
14 Kuavita Leandre -  
18 Lawrence Henry -  
19 René Mitongo -  
20 Karamoko Ibrahim   81' -
21 Pirard Lucas -  
22 Calut Alexandro -  

KV Mechelen KV Mechelen
  Speler G Beoordeel
13 Miras Nacho 90' -
4 Diouf Gora   90' -
8 Konaté Mory   90' -
2 Halhal Redouane 76' -
7 Koudou Therence 90' -
6 Hammar Fredrik 90' -
17 Servais Mathis 90' -
23 Zekri Moncef 90' -
19 Mrabti Kerim 77' -
11 Bafdili Bilal   60' -
20 Lauberbach Lion 87' -
  Bank G Beoordeel
1 De Wolf Ortwin -  
3 Marsa Jose -  
5 Teague Ryan 3'  
9 van Brederode Myron 13' -
14 Raman Benito A 30' -
18 Truyf Ian -  
18 Struyf Ian -  
22 Golic Lovro -  
32 Willockx Axel -  
38 Antonio Bill 14' -
Herbeleef Standard - KV Mechelen

Vooraf

LIVE: KV Mechelen naar Sclessin "met ei in de broek", of toch een ander scenario in ontmoeting met Standard?

LIVE: KV Mechelen naar Sclessin "met ei in de broek", of toch een ander scenario in ontmoeting met Standard?

12/09

KV Mechelen maakt vanavond de verplaatsing naar Sclessin, in de wetenschap dat Standard al onder enige druk staat. Dat kan voor een aantal verschillende scenario's zorgen.

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 18:15 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 20:45 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 14/09 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved