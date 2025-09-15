Opsteker voor Standard-speler na zware botsing met Mechelen-speler

Het was bijzonder hard schrikken vrijdagavond tegen KV Mechelen. Na een botsing met Bilal Bafdili bleef Josué Homawoo liggen. Het zag er meteen ernstig uit, maar ondertussen is er toch enigszins geruststellend nieuws.

De botsing in minuut 1 overschaduwde de hele wedstrijd: de botsing tussen Josué Homawoo en Bilal Bafdili was heel hard te noemen. De verdediger van Standard kon niet verder en werd naar het ziekenhuis afgevoerd.

Geen grote letsels bij eerste onderzoeken

Op zaterdag kwam Standard op haar clubkanalen met wat geruststellend nieuws. De nekwervels en de schedel zouden geen letsels tonen - ook al kon het veel erger afgelopen zijn.

De 27-jarige verdediger mocht het ziekenhuis zaterdag wel nog niet verlaten, want hij werd minstens tot zondag in observatie gehouden.

Josué Homawoo van Standard op zondag uit het ziekenhuis ontslagen

Op maandag kwam er dan beter nieuws. Volgens Het Nieuwsblad heeft de verdediger ondertussen het ziekenhuis wél mogen verlaten, waardoor hij thuis verder kan herstellen van de harde klap.

Hoelang Homawoo uiteindelijk buiten strijd zal zijn, is tot op heden nog niet geweten. Er zullen wel nog een aantal onderzoeken volgen om de situatie te blijven opvolgen. "Ik voel me goed en het gaat al beter dankzij Gods genade", aldus de verdediger zelf in een eerste reactie.