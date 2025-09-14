Charleroi wint verdiend op Cercle na spannend slot

Cercle ontving zondagnamiddag Charleroi in Brugge. Bij Cercle kwam Gomis in de ploeg op de plaats van Utkus. Rik De Mil verving de vertrokken Petris door Van Den Kerkhof. Ook Pflücke krijgt zijn kans ten koste van Bernier.

Op een zonnige zondagnamiddag verwelkomde Cercle Brugge Charleroi in het Jan Breydelstadion. De bezoekers hadden na vijf wedstrijden slechts zes punten. Cercle had er acht met een wedstrijd meer.

Kersverse rechterflank

Charleroi begon de wedstrijd meteen met een doelpunt. De nieuwe rechterflank, met Van Den Kerkhof en Pflücke, zorgde meteen voor een doelpunt. Assist van Van Den Kerkhof en een eerste doelpunt van debutant Pflücke voor Charleroi.

Eerste VAR-moment

Charleroi was duidelijk de betere ploeg. De mannen van Rik De Mil hielden de bovenhand. Na 25 minuten spelen was het toch Cercle dat zorgde voor de gelijkmaker. Maar dat was buiten de VAR gerekend, buitenspel volgens de mannen in het busje.

Dat brak Cercle nog zuur op, want na 40 minuten spelen verdubbelde Charleroi de voorsprong. Guiagon kreeg een boulevard voor zich en bereikte Scheidler. Die liet de bal per ongeluk liggen voor Titraoui en de middenvelder trapte de bal hard tegen de netten: 0-2.

Dolle twee minuten

Tien minuten na rust was daar dan toch het doelpunt voor Cercle. Ngoura zorgde vanop de stip voor de aansluitingstreffer. De 1-2 bleef niet lang op het bord staan, want twee minuten later kopte Scheidler een goede voorzet van Romsaas in doel.

Opnieuw tussenkomst van VAR

Charleroi maakte er via Bernier nog 1-4 van, maar opnieuw floot de VAR een doelpunt terug wegens buitenspel. Cercle leek lang geen kans te maken op een aansluitingstreffer, laat staan twee doelpunten.

Gerkens zorgde voor spannend slot

Toch werd het in minuut 87 nog spannend door de aansluitingstreffer van Pieter Gerkens. De middenvelder zette een strafschop goed om. Het was opnieuw Diakité die de strafschop uitlokte. Ondanks de druk van Cercle bleef een derde doelpunt uit.

Zo bleef de 2-3-stand na een spannend slot staan tot het einde. Verdiende overwinning voor Charleroi. Cercle blijft voor de eerste keer in vier wedstrijden achter met nul punten.