Datum: 13/09/2025 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 7

Een slechte repetitie voor Union met de Champions League in gedachte, maar toch de drie punten tegen FC Dender

Een slechte repetitie voor Union met de Champions League in gedachte, maar toch de drie punten tegen FC Dender
Foto: © photonews

Goed was het niet, maar toch tevreden gezichten bij Union. De drie punten waren binnen tegen FC Dender, maar het had anders kunnen zijn.

De transferperiode zat erop dus enige rust was teruggekeerd. Zeker voor Union was dit de voorbereiding op Champions League en FC Dender was op zoek naar hun eerste overwinning van het seizoen. 

Eerste helft om snel te vergeten

Het was Union dat vooral de bal controleerde en Dender dat koos voor de counter. Echter kregen we van beide ploegen heel weinig te zien. David Promes probeerde wel een aantal keer, maar zijn vizier stond niet goed gericht. 

Tweede helft op hetzelfde elan

Union was de betere ploeg de tweede helft, maar tot echte kansen kwamen ze niet. Dender liet zich wel niet doen en probeerde wel via af en toe een lange bal hun aanvallers te lanceren. Dit echter zonder echte kansen te creëren. 

In de herfst van de wedstrijd begon Union meer en meer druk te zetten en dit loonde. 

De bevrijdende treffer

Het was een beetje een frommeldoelpunt, maar deze tellen ook. De aanvallers van Union die geen controle over de bal kregen en de verdedigers van Union die aan het rommelen waren. Dit is het ideale scenario voor een echte spits. 

Kevin Rodriguez kreeg de bal voor zijn voeten aan de kleine rechthoek. Hij is een echte aanvaller en twijfelde niet. Hij schoot prachtig de bal in het dak van het doel. Filipo Inzaghi zou jaloers naar hem kijken want dit was een echte spitsengoal. 

Geen ideale voorbereiding om de Champions League, anderzijds zijn de drie punten binnen. 

Opstellingen

FCV Dender EH FCV Dender EH
  Speler G Beoordeel
34 Verrips Michael 90' -
44 De Fougerolles Luc 90' -
21 Cools Kobe 90' -
5 Marijnissen Luc 90' -
18 Rodes Nathan 90' -
88 Ferraro Fabio 68' -
17 Mbamba Noah 90' -
24 Viltard Malcolm 86' -
20 Hrnčár David 79' -
77 Nsimba Bruny 68' -
16 Kvet Roman 90' -
  Bank G Beoordeel
7 Goncalves Bryan -  
11 Oratmangoen Ragnar -  
15 Koton Krzysztof -  
19 Attah Kadiri Jordan 22' -
22 Fredrick Benjamin 11' -
30 Dietsch Guillaume -  
67 Moutha-Sebtaoui Nail 22' -
70 Sambu Marsoni -  
90 Berte Mohamed 4'  

Union SG Union SG
  Speler G Beoordeel
37 Scherpen Kjell 90' -
26 Sykes Ross 90' -
48 Leysen Fedde 90' -
5 Mac Allister Kevin 90' -
22 Niang Ousseynou 90' -
4 Rasmussen Mathias 66' -
8 Zorgane Adem 84' -
25 Khalaili Anan 66' -
12 David Promise 66' -
10 Ait El Hadj Anouar 90' -
30 Florucz Raul 84' -
  Bank G Beoordeel
Kavlashvili Giorgi -  
Pavlic Ivan -  
1 Chambaere Vic -  
3 Barry Mamadou Thierno -  
6 Van de Perre Kamiel 6'  
13 Rodriguez Kevin 24' -
17 Schoofs Rob 24' -
19 François Guillaume -  
20 Giger Marc A 6'  
27 Patris Louis 24' -
