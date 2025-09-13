Een slechte repetitie voor Union met de Champions League in gedachte, maar toch de drie punten tegen FC Dender

Goed was het niet, maar toch tevreden gezichten bij Union. De drie punten waren binnen tegen FC Dender, maar het had anders kunnen zijn.

De transferperiode zat erop dus enige rust was teruggekeerd. Zeker voor Union was dit de voorbereiding op Champions League en FC Dender was op zoek naar hun eerste overwinning van het seizoen.

Eerste helft om snel te vergeten

Het was Union dat vooral de bal controleerde en Dender dat koos voor de counter. Echter kregen we van beide ploegen heel weinig te zien. David Promes probeerde wel een aantal keer, maar zijn vizier stond niet goed gericht.

Tweede helft op hetzelfde elan

Union was de betere ploeg de tweede helft, maar tot echte kansen kwamen ze niet. Dender liet zich wel niet doen en probeerde wel via af en toe een lange bal hun aanvallers te lanceren. Dit echter zonder echte kansen te creëren.

In de herfst van de wedstrijd begon Union meer en meer druk te zetten en dit loonde.

De bevrijdende treffer

Het was een beetje een frommeldoelpunt, maar deze tellen ook. De aanvallers van Union die geen controle over de bal kregen en de verdedigers van Union die aan het rommelen waren. Dit is het ideale scenario voor een echte spits.

Kevin Rodriguez kreeg de bal voor zijn voeten aan de kleine rechthoek. Hij is een echte aanvaller en twijfelde niet. Hij schoot prachtig de bal in het dak van het doel. Filipo Inzaghi zou jaloers naar hem kijken want dit was een echte spitsengoal.

Geen ideale voorbereiding om de Champions League, anderzijds zijn de drie punten binnen.