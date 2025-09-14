Snelle rode kaart én goal (en bijna-rood) van debutant: Anderlecht - Genk brengt het nodige spektakel in het Lotto Park

RSC Anderlecht en KRC Genk hebben er een pittig duel van gemaakt in het Lotto Park. De thuisploeg moest een uur met een man minder verder, kwam alsnog op voorsprong via Vazquez en verspeelde pas in het slot dankzij debutant en invaller Erabi de overwinning.

RSC Anderlecht wilde na woelige weken in eigen huis de maat nemen van KRC Genk. Saliba en Angulo waren geschorst en werden vervangen door De Cat en Sardella. Voor die laatste was het zijn eerste wedstrijd sinds zijn blessure.

De supporters kwamen met een stevig spandoek: "Wat het resultaat ook is, wij zullen er altijd zijn." De rangen dan toch een beetje gesloten na het ontslag van Wouter Vandenhaute? Bij de bezoekers verdween Mirisola naar de ploeg ten gunste van Hyeon-Guy Oh, die er na een mislukte transfer naar Duitsland gewoon opnieuw bij was voorin bij de Limburgers.

Snelle rode kaart voor Degreef: Anderlecht uur met tien verder

In een gelijkopgaande eerste helft kregen beide ploegen wat halve kansjes om op voorsprong te klimmen, maar het was toch vooral de rode kaart voor Tristan Degreef dat het wapenfeit bleek van de eerste 45 minuten: hij ging stevig in op Heynen en werd meteen uitgesloten.

Aan Anderlecht de eerste boodschap om de rust te halen en daarna met een nieuw strijdplan voor de pinnen te komen. Dat eerste lukte, dat tweede uiteindelijk ook. Iets voor het uur kwam het zelfs op voorsprong met een rake kopslag van Vazquez.

Vazquez opent de score, Erabi maakt gelijk bij debuut

De enige overgebleven spits van paars-wit deed zo wat van hem verwacht werd in deze wedstrijd. De voorzet van Sardella deed een beetje denken aan Beckham en zal ook voor hem een flinke opsteker betekenen.

Genk moest plots vol aan de bak en aanvankelijk was het in de balbehandeling te traag om de thuisploeg écht te bedreigen. Thorsten Fink besloot dan maar te wisselen en Erabi zijn debuut te gunnen. Die waarschuwde meteen met een kopbal net naast de kooi van Coosemans.

Anderlecht houdt puntje vast met tien man

Enkele minuten later was het dan toch raak. Terwijl Vazquez even met krampen geveld was, speelde Genk door en met een gekraakt schot kon Erabi de gelijkmaker tegen de touwen drukken op een goede voorzet van Kayembé.

Genk rook bloed en wilde in de laatste tien minuten doorgaan op het elan van de gelijkmaker. Erabi leek er even af te moeten, maar de VAR greep in en gaf slechts geel. Oh kopte nog een keertje door de benen van Coosemans, maar de bal bleef hangen. En ook een late vrije trap leverde niets op, waardoor Anderlecht dan toch nog een puntje thuishield tegen Genk.