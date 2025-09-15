Analyse "Anderlecht parkeerde de bus": waarom had Genk het zo moeilijk om snel te spelen in het Lotto Park?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Anderlecht
"Anderlecht parkeerde de bus": waarom had Genk het zo moeilijk om snel te spelen in het Lotto Park?
KRC Genk is aan het seizoen begonnen met een teleurstellende 8 op 18. Het liet tegen RSC Anderlecht na om op en over paars-wit te springen en zo de top-6 in te duiken. En zo wordt de match tegen Charleroi plots nog wat belangrijker.

KRC Genk had het moeilijk in het Lotto Park, zoveel is duidelijk. Zeker in de tweede helft slaagden ze er niet in om iets te doen met de druk dat het zette op de verdediging van Anderlecht.

Met een mannetje meer konden ze nooit echt de vrije man snel vinden, om zo paars-wit écht pijn te doen. Pas na de inbreng van nieuwe spits Erabi kwam er wat dreiging én uiteindelijk ook een doelpunt.

Te weinig tempo in de balcirculatie van Genk tegen Anderlecht?

Twee kansen voor hem, een late kopbal voor Oh en een scherp schot over doel van Heynen. Veel meer moesten we niet noteren van de tweede helft van Genk en zeker tegen een man minder verwacht je wel wat meer.

Of zat daar net het probleem? "We moeten eerlijk zijn: Anderlecht parkeerde de bus", opende Zakaria El Ouahdi na de wedstrijd. "Daardoor was het voor ons moeilijk om tot veel kansen te komen."

Jusef Erabi vindt het moeilijker dan je denkt tegen tien man

Een gevoel dat ook leefde bij doelpuntenmaker Jusef Erabi: "Het is echt moeilijker dan je denkt tegen zo'n laag blok spelen. Ze stonden voor, dus ze konden inzakken." En toch mag je - zeker ook naar de Europa League toe - wel iets meer verwachten van de Limburgers.

"We wisten dat het niet makkelijk was om gelijk te maken met een man meer. Vorige week waren we met een mannetje minder en wonnen we de wedstrijd", gaf ook Thorsten Fink aan. Tegen Charleroi zal Genk mogelijk met elf tegen elf het spel moeten maken in eigen huis en dan zal het sneller moeten.

