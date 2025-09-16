De spits voor Club Brugge in de Champions League? "Hij moet zijn kans krijgen"

De spits voor Club Brugge in de Champions League? "Hij moet zijn kans krijgen"
Club Brugge staat klaar voor zijn avontuur in de Champions League. Tegen AS Monaco is het misschien meteen erop of eronder als het de top-24 zou willen halen. Rest de vraag: wat met de positie van diepe spits?

De voorbije weken was Romeo Vermant buiten strijd met een spierblessure, maar in de loop van de Champions League-campagne zal Nicky Hayen opnieuw op hem gaan rekenen.

Meer zelfs: de kans dat Vermant de onbetwiste nummer één wordt in de spits bij Club Brugge is groot. “Hij heeft potentieel, zeker."

"Maar hij moet concurrentie voelen om zichzelf telkens honderd procent te geven. Zonder die prikkel dreigt het gemakzuchtig te worden", tekende Hein Vanhaezebrouck daarover toch al wat voorbehoud aan.

Romeo Vermant wordt de nummer één voor Club Brugge in de Champions League

Rest de vraag: is Vermant klaar voor het niveau van de Champions League? "In de ogen van de sportieve bazen is hij voorlopig de nummer één. Of dat genoeg is? Dat zal moeten blijken, die kans zal hij moeten krijgen", aldus Peter Vandenbempt in Sporza Daily.

"Hij was geweldig tegen de Rangers? Goed, die hebben wel gevoetbald als een caféploeg. Dat was echt om te lachen. De grote clubs zullen hun lesje wel geleerd hebben door wat er vorig jaar allemaal gebeurd is."

