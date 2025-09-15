Vanhaezebrouck schrijft één speler van Club Brugge al zo goed als af: "Ik betwijfel of hij nog kan evolueren"

Club Brugge kreeg zaterdag een klap op La Louvière. Geen goeie generale repetitie richting Champions League. In de spits blijft het zoeken. Analist Hein Vanhaezebrouck spaart zijn woorden niet wanneer hij de opties onder de loep neemt. Vooral Nicolo Tresoldi krijgt een stevige veeg uit de pan

“Tresoldi was onzichtbaar”, klinkt het onomwonden in Het Nieuwsblad. “Eén doelpoging op een totaal van 17, dat is veel te weinig voor een spits van Club Brugge. Met 70 procent balbezit moet je meer brengen. Hij scoort wel eens in de zestien, maar buiten dat is zijn betrokkenheid minimaal. Voor de beste club van het land is dat gewoon niet genoeg.”

De vergelijking met het verleden is onvermijdelijk. Twee seizoenen geleden had blauw-zwart nog Thiago, een spits die het verschil kon maken. Vorig seizoen waren er bovendien meerdere pistes: Nilsson, Jutgla en Vermant deelden de rol, met elk hun waarde. Vandaag blijft daar weinig van over.

Vermant moet concurrentie voelen

Nilsson is ondertussen afgeschreven. Jutgla vertrok. Vermant is plots de onbetwiste nummer één, en dat vindt Vanhaezebrouck een gevaarlijk scenario. “Hij heeft potentieel, zeker. Maar hij moet concurrentie voelen om zichzelf telkens honderd procent te geven. Zonder die prikkel dreigt het gemakzuchtig te worden.”

Dat Vermant op zijn twintigste al de absolute spits van Club is, zegt veel over de smalle bezetting in de frontlinie. Tresoldi overtuigt niet, Nilsson is geen optie meer en zo wordt de jonge Furo bijna noodgedwongen naar voren geschoven. Maar kan een 18-jarige het gewicht van een topclub dragen?

Vanhaezebrouck gelooft er niet blind in. “Kan Tresoldi nog evolueren? Ik betwijfel het. Moet alles dan van Furo komen? Dat zal moeten blijken.”