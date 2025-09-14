🎥 Was dit een rode kaart voor Degreef in Anderlecht - Genk?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Anderlecht
15 reacties
🎥 Was dit een rode kaart voor Degreef in Anderlecht - Genk?
Foto: © photonews

RSC Anderlecht en KRC Genk speelden op zondagavond een pittige topper tegen elkaar. Beide teams konden de punten op zich wel gebruiken om de kloof met leider Union SG niet te groot te laten worden.

RSC Anderlecht en KRC Genk maakten er een boeiend eerste halfuur van, waarbij beide ploegen toch wel wat kansjes kregen. Een mogelijk omslagpunt was echter de rode kaart voor Tristan Degreef

Rode kaart voor Tristan Degreef beroert de gemoederen

Hij ging fel in op kapitein Bryan Heynen van Genk en Lothar D'Hondt had geen enkele keuze dan de rode kaart te geven, tot onvrede van de supporters van Anderlecht.

Ook op de sociale media en op X had de rode kaart meteen een heel grote impact. Verschillende supporters van Anderlecht vonden rood overdreven, heel wat andere fans vonden het dan weer meer dan terecht.

De impact van de rode kaart zal nog moeten blijken, want er is nog een tweede helft in het Lotto Park waarin zowel Anderlecht als Genk kunnen proberen doelpunten te maken.

Degreef ging voor de bal, maar ging ook wel fel door. We vragen het gerust ook even aan jullie: vonden jullie dit een rode kaart of niet? Laat het ons weten in de poll én in de reacties.

Was het voor u een rode kaart of niet?

58%
42%

Je kan nog stemmen tot 17/09/2025 19:00.

15 reacties
