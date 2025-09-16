Anderlecht heeft een beslissing genomen over de schorsing van Tristan Degreef

Tristan Degreef kreeg zondag tegen Genk rood na een slecht getimede tackle op Heynen. Het incident gebeurde al na een halfuur spelen.

De winger van Anderlecht wordt bestraft met een boete van 2.500 euro en een schorsing van drie wedstrijden, waarvan twee effectief.

Het parket van de Belgische voetbalbond legde de straf op, die voortaan de minimumstraf is voor dit type overtreding. Degreef raakte de bal wel licht, maar bracht met zijn tackle de fysieke integriteit van Heynen in gevaar, oordeelde het bondsparket.

Lees ook... "Anderlecht parkeerde de bus": waarom had Genk het zo moeilijk om snel te spelen in het Lotto Park?

Anderlecht zal niet in beroep gaan tegen de beslissing. Volgens de club zou een beroep geen resultaat opleveren.

Degreef mist daardoor de volgende twee thuiswedstrijden: tegen Antwerp op zaterdag en tegen Gent op dinsdag.

Die matchen zullen gefloten worden door respectievelijk Erik Lambrechts en Nicolas Laforge. Anderlecht zal het Neerpede-product dus moeten missen in enkele topconfrontaties.

Tristan Degreef

