In dit Gent zit wel karakter: Buffalo's zetten Antwerp een ferme hak na 75 minuten met tien te spelen

Met de transfermercato achter de rug konden Antwerp en Gent laten zien wat ze echt in hun mars hebben. Gent had tot dusver minder punten gepakt, maar mag zich na deze match wel op de borst kloppen. De Buffalo's wonnen op de Bosuil na 75 minuten met een man minder te spelen.

Wils en Leko stuurden twee stevig gewijzigde elftallen de wei in. Enkele nieuwkomers maakten namelijk hun debuut en bij Antwerp konden ze ook enkele sterkhouders recupereren. In de aanvangsfase moest Gent al een keertje naar adem happen. Janssen speelde door richting tweede paal en daar was Gent Kerk vergeten. De Surinamer plaatste de bal echter binnen het bereik van Roef.

Enkele minuten later grepen ze zich bij de Buffalo's wel naar de haren. Kotto maakte een lichte trekfout op de doorgebroken Kerk. Zwaar of niet: een overtreding als laatste man is altijd rood. Gent dus verder met tien. Antwerp kreeg daarna wat meer de bal, hoewel het tempo te laag lag om het blok van de bezoekers te ontwrichten.

Bozhinov brengt Antwerp op voorsprong

Op hoekschop kwam Gent zelfs in de buurt van de 0-1. Skoras bracht voor doel en Kanga kon koppen aan de eerste paal. Thoelen, die toch nog de voorkeur kreeg op Nozawa, was bij de les. Kort nadien was het Antwerp dat de score opende. Het was zowaar Bozhinov die de netten deed trillen: de Bulgaar duwde de botsende voorzet van Foulon aan de tweede paal binnen (1-0).

Er kwam een reactie van Gent, dat aardige aanvallen op de mat legde maar niet concretiseerde in de zone van de waarheid. Tot Skoras in de extra tijd van de eerste helft toesloeg. Antwerp was even te passief. De ex-speler van Club Brugge zag zijn kans schoon om naar binnen te komen en de 1-1 binnen te trappen. Scoren vlak voor en vlak na rust: dat is ideaal, weten ze bij Gent.

Gent zet het recht onder impuls van Skoras

Kort na de pauze ging uitblinker Skoras buitenom: na zijn schot leken nog enkele spelers de bal met de hand te raken. In elk geval kreeg Gandelman de bal niet in doel gefrommeld en trapte Samoise wél raak: de VAR keurde de 1-2 goed. Daarna hing ook de 2-2 in de lucht. Roef stopte het schot van Praet, maar Visser floot penalty voor een duw van Samoise op Janssen. De VAR had echter buitenspel gezien: geen elfmeter dus.

Dat was meteen de laatste prangende fase die Gent moest overleven. Antwerp vond geen oplossingen meer en zag in de slotfase ook nog eens Kerk uitvallen. Zo eindigde de partij met tien tegen tien. Voor Gent is dit wel een driepunter die enorm deugd zal doen. De ploeg van Leko heeft bewezen dat het potentieel aanwezig is om verder te klimmen in de rangschikking.