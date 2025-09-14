Datum: 14/09/2025 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 7
In dit Gent zit wel karakter: Buffalo's zetten Antwerp een ferme hak na 75 minuten met tien te spelen
Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Bosuilstadion
| 64 reacties
In dit Gent zit wel karakter: Buffalo's zetten Antwerp een ferme hak na 75 minuten met tien te spelen
Foto: © photonews

Met de transfermercato achter de rug konden Antwerp en Gent laten zien wat ze echt in hun mars hebben. Gent had tot dusver minder punten gepakt, maar mag zich na deze match wel op de borst kloppen. De Buffalo's wonnen op de Bosuil na 75 minuten met een man minder te spelen.

Wils en Leko stuurden twee stevig gewijzigde elftallen de wei in. Enkele nieuwkomers maakten namelijk hun debuut en bij Antwerp konden ze ook enkele sterkhouders recupereren. In de aanvangsfase moest Gent al een keertje naar adem happen. Janssen speelde door richting tweede paal en daar was Gent Kerk vergeten. De Surinamer plaatste de bal echter binnen het bereik van Roef.

Enkele minuten later grepen ze zich bij de Buffalo's wel naar de haren. Kotto maakte een lichte trekfout op de doorgebroken Kerk. Zwaar of niet: een overtreding als laatste man is altijd rood. Gent dus verder met tien. Antwerp kreeg daarna wat meer de bal, hoewel het tempo te laag lag om het blok van de bezoekers te ontwrichten.

Bozhinov brengt Antwerp op voorsprong

Op hoekschop kwam Gent zelfs in de buurt van de 0-1. Skoras bracht voor doel en Kanga kon koppen aan de eerste paal. Thoelen, die toch nog de voorkeur kreeg op Nozawa, was bij de les. Kort nadien was het Antwerp dat de score opende. Het was zowaar Bozhinov die de netten deed trillen: de Bulgaar duwde de botsende voorzet van Foulon aan de tweede paal binnen (1-0).

Er kwam een reactie van Gent, dat aardige aanvallen op de mat legde maar niet concretiseerde in de zone van de waarheid. Tot Skoras in de extra tijd van de eerste helft toesloeg. Antwerp was even te passief. De ex-speler van Club Brugge zag zijn kans schoon om naar binnen te komen en de 1-1 binnen te trappen. Scoren vlak voor en vlak na rust: dat is ideaal, weten ze bij Gent.

Gent zet het recht onder impuls van Skoras

Kort na de pauze ging uitblinker Skoras buitenom: na zijn schot leken nog enkele spelers de bal met de hand te raken. In elk geval kreeg Gandelman de bal niet in doel gefrommeld en trapte Samoise wél raak: de VAR keurde de 1-2 goed. Daarna hing ook de 2-2 in de lucht. Roef stopte het schot van Praet, maar Visser floot penalty voor een duw van Samoise op Janssen. De VAR had echter buitenspel gezien: geen elfmeter dus.

Dat was meteen de laatste prangende fase die Gent moest overleven. Antwerp vond geen oplossingen meer en zag in de slotfase ook nog eens Kerk uitvallen. Zo eindigde de partij met tien tegen tien. Voor Gent is dit wel een driepunter die enorm deugd zal doen. De ploeg van Leko heeft bewezen dat het potentieel aanwezig is om verder te klimmen in de rangschikking. 

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

Antwerp Antwerp
  Speler G Beoordeel
15 Thoelen Yannick 90' -
33 Van Den Bosch Zeno 80' -
26 Bozhinov Rosen 90' -
4 Tsunashima Yuto   45' -
24 Somers Thibo 90' -
34 Diawara Mahamadou 61' -
10 Babadi Isaac 66' -
5 Foulon Daam A   80' -
8 Praet Dennis 90' -
18 Janssen Vincent 90' -
7 Kerk Gyrano 90' -
  Bank G Beoordeel
9 Al-Sahafi Marwan   24' -
16 Benítez Mauricio -  
19 Urinboev Mukhammadali 45' -
21 Verstraeten Andreas 10' -
23 Bijl Glenn -  
25 Kouyaté Kiki 10' -
41 Nozawa Taishi Brandon -  
43 Hamdaoui Youssef   29' -
92 David Gabriel -  

KAA Gent KAA Gent
  Speler G Beoordeel
33 Roef Davy 90' -
22 Lopes Leonardo Da Silva 90' -
2 Kotto Samuel   14' -
44 Van Der Heyden Siebe   90' -
18 Samoise Matisse 90' -
17 Delorge Mathias 21' -
15 Ito Atsuki 90' -
8 Skoras Michal 78' -
6 Gandelman Omri A 90' -
37 Kadri Abdelkahar A 90' -
7 Kanga Wilfried 90' -
  Bank G Beoordeel
11 Sonko Momodou -  
14 Vanzeir Dante -  
19 Surdez Franck 12' -
20 Araujo Tiago -  
26 Lagae Bram -  
27 De Vlieger Tibe -  
29 Duverne Jean-Kevin   69' -
30 Peersman Kjell -  
45 Goore Hyllarion -  
Herbeleef Antwerp - KAA Gent

Vooraf

LIVE: Belangrijke ontmoeting in het teken van terugkeer Gent-trainer Leko op de Bosuil en keeperskwestie bij Antwerp

LIVE: Belangrijke ontmoeting in het teken van terugkeer Gent-trainer Leko op de Bosuil en keeperskwestie bij Antwerp

09:45

Het wordt een behoorlijk belangrijke ontmoeting tussen Antwerp en Gent deze namiddag op de Bosuil. Antwerp kan de stap zetten naar de top 3. KAA Gent zou met een tweede zeg...

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 1-2 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 18:30 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 19:15 Westerlo Westerlo
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved