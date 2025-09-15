Adekami ontbrak bij Antwerp, Stef Wils wou niet antwoorden, maar dit is de reden

Bij Antwerp ontbrak zondag een opvallende naam tegen AA Gent: Farouck Adekami. De jonge Ivoriaan (19) kreeg een disciplinaire sanctie en belandde daardoor buiten de selectie.

Coach Stef Wils hield het na de match op een kort statement. “Een interne beslissing na een gesprek met de speler”, klonk het. Pas later raakte duidelijk wat er aan de hand was.

Adekami was eerder in de week te laat teruggekeerd uit het buitenland. Hij had zijn club laten weten dat hij vastzat door een verloren paspoort. Feit is dat hij daardoor een training miste.



Ondanks zijn twee basisplaatsen en twee goals dit seizoen, besliste de technische staf dat hij een lesje nodig had. Tegen Gent bleef hij dus op de tribune, weet GvA.

Op maandag stond hij er opnieuw. In een oefenduel tegen Lierse mocht Adekami zijn opwachting maken, samen met bankzitters en invallers als doelman Nozawa en middenvelder Benitez.

De sanctie lijkt daarmee afgerond. Zaterdag wacht immers de clash met Anderlecht, en de bedoeling is dat Adekami opnieuw deel uitmaakt van de kern.