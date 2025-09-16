Opinie Veel meer dan doelpuntenmaker: dit is waarom Club zich transfer Skoras mag beklagen en Gent zich in de handen wrijft

Veel meer dan doelpuntenmaker: dit is waarom Club zich transfer Skoras mag beklagen en Gent zich in de handen wrijft
Foto: © photonews

De impact die Michal Skoras meteen uitoefent bij Gent, zal Club Brugge aan het nadenken zetten. Nu kan dit ook geminimaliseerd worden: één zwaluw maakt de lente niet. Het is niet omdat Skoras scoorde op de Bosuil dat Club zich voor het hoofd moet slaan. Wel omdat hij daar zijn veelzijdigheid toonde.

Meer dan wat dan ook bewees Skoras dat hij een speler is die zich op verschillende manieren nuttig kan maken. Hij deed van bij de aftrap op het veld van Antwerp zijn defensief werk en kon na een balherovering heel wat terrein winnen. Na een botsing met Tsunashima stond hij nog maar net terug op het veld, of Skoras vloog meteen weer stevig in een duel. 

Het prima verzorgen van een standaardsituatie zit ook in het arsenaal. Hij lanceerde de Gentse comeback door op zijn linkerflank rechtstreekse tegenstander Somers te overklassen en geregeld de achterlijn te halen. Gent deed aanvankelijk weinig met de acties van Skoras, of de 1-1 was al vlugger gevallen. Uiteindelijk kwam die gelijkmaker er wel: als je hem de kans geeft om van op links naar binnen te komen, ben je zeker gezien.

Variatie in acties bij Skoras

Dat hadden ze bij Antwerp kort na de pauze dan toch begrepen. De beweging naar binnen komend werd deze keer opgevangen. Skoras toonde dat hij daarna nog kan omschakelen en nog buitenom kan gaan. Die variatie in de actie is zo belangrijk om gevaarlijk te kunnen zijn. Zo leidde hij naast de gelijkmaker ook de winnende treffer in.

Vanuit het veldspel een puike voorzet trappen is eveneens geen probleem. Gandelman speelde echter een non-match: geen officiële assist dus voor Skoras. Die laatste heeft veel meer gedaan dan zomaar eens met een doelpunt bijgedragen aan de zege. Zijn brede waaier aan kwaliteiten doet vermoeden dat hij zich bij Gent voor de rest van het seizoen kan ontpoppen tot een absolute sterkhouder.

Een verlies voor Club Brugge?

Of hij ook een verlies is voor Club Brugge? Ja, toch wel. Blauw-zwart zal misschien denken dat zijn impact in Brugse loondienst te weinig was. Vergeet niet dat het niet eenvoudig is voor een speler om zich in korte invalbeurten te bewijzen. Het zorgt ook voor stress eens een speler die status van invaller krijgt. Nu lijkt hij bevrijd. Met het drukke programma in gedachten, had Club hem in bepaalde matchen toch kunnen gebruiken. 

Antwerp
Club Brugge
Michal Skoras

