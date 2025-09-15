Gent-speler en jubilaris Samoise weer uitgefloten door de Antwerp-supporters: hij zegt exact wat hij van hen denkt

De zege op het veld van Antwerp zal voor weinigen meer deugd doen dan voor Matisse Samoise. Hij is het inmiddels gewend om op de Bosuil uitgefloten te worden.

In het verleden zijn er wel wat zaken gebeurd waardoor Samoise niet de meest populaire speler is bij de Antwerp-aanhang. Vooral vorig seizoen werd de zaak op de spits gedreven. Bij Antwerp vonden ze toen dat Samoise te makkelijk en te veel ging liggen. "Hij ligt vaker op de grond dan hij voetbalt", liet Vincent Janssen destijds optekenen.

Wanneer Samoise zondagnamiddag aan de bal kwam, was dat duidelijk te merken. "Ik word hier voor de derde keer op rij uitgefloten en het is ook de derde keer op rij dat we hier winnen", grijnst hij. "Toen ik vorige week 'Antwerp uit' op de kalender zag staan, wist ik al: het zal weer bingo zijn." Hij wist dus waar hij zich aan kon verwachten.



Samoise geeft Antwerp-supporters compliment

Samoise geeft aan dat hij het echt wel kan hebben. "Het is ook niet dat zo dat ze over de schreef gaan." De Antwerp-fans laten alleen voelen dat ze nog niet vergeten zijn wat in het verleden gebeurd is. "Da's leuk. Ik vind dat plezant. Het zijn fantastische supporters", deelt Samoise zowaar een compliment uit. Niet alle spelers zouden zo reageren.

Het was voor hem sowieso een speciale wedstrijd voorbije zondag: het was zijn 150ste competitiematch voor KAA Gent. "Ik denk niet dat er extreem veel spelers zijn die op hun 23ste die kaap ronden. Het is wel iets om trots op te zijn, maar het is niet dat je er veel aan hebt. Het is alleen mooi dat je zoveel matchen hebt gespeeld."

Nu weer meer rust bij KAA Gent

Samoise maakte zelf dan ook nog eens de winnende treffer. Belangrijk voor Gent, dat voor deze wedstrijd zowaar 15e stond in de rangschikking. "Dit brengt misschien rust voor de buitenwereld en de supporters. Zelf hadden wij wel het gevoel dat we op het goede pad waren. Nu hebben we het gevoel dat we tegen iedereen punten kunnen pakken, wat in het verleden ontbrak."