Skoras beschrijft transfer als gekke rollercoaster: "Eerlijk gezegd: het was moeilijk om bij Club Brugge weg te gaan"
Foto: © photonews

De transfer van Michal Skoras van Club Brugge naar KAA Gent zou wel eens een stevige impact kunnen hebben op dit kampioenschap. Op basis van zijn debuut lijkt Gent alvast een sterkhouder rijker. De Pool doet zelf het verhaal over zijn gevoelige transfer.

Het was best hard om de ploeg waar hij in 2023 was beland achter te laten. "Eerlijk gezegd: ja, het was moeilijk om weg te gaan bij Club Brugge. Het was niet gemakkelijk, maar soms moet je in het leven aan jezelf denken en je afvragen wat de beste beslissing is. Het belangrijkste als voetballer is dat je kan spelen. Het was geen gemakkelijke beslissing", herhaalt hij nog een keer.

Vervolgens werd hem ook gevraagd waarom het hem zo zwaar viel. "Weet je: als je bijna drie jaar bij één club speelt, ken je de ploegmaats en alle stafleden goed. Mijn verloofde is momenteel zwanger en we hadden alles in orde gebracht om te verhuizen van Polen naar België. Dat is dan iets wat deel uitmaakt van het privéleven. Alles is ook zo snel gegaan."

Transfer Skoras snel beklonken na eerste telefoontje

Skoras is wel een paar dagen in een stevige rollercoaster terechtgekomen. "In twee-drie dagen was het beklonken. Na de uitwedstrijd van Club Brugge bij Gent, zat ik thuis naar televisie te kijken en kreeg ik een telefoontje van mijn makelaar. Drie dagen later had ik mijn medische testen afgelegd en had ik getekend. Het was een gekke situatie."

Alles moest ook heel snel gaan, want het einde van de transferperiode naderde. Heel veel tijd om na te denken was er niet. Skoras heeft dan toch de knoop kunnen doorhakken. "Voor aanvang van het seizoen had ik gezegd dat ik bij Club Brugge wilde blijven. Tot de interesse van Gent kwam. Nu is het voor mij een afgesloten hoofdstuk en focus ik mij op wat er bij Gent gebeurt."

Aanpassing bij Gent verloopt goed

Skoras heeft op zich wel een goed oog in het nieuwe avontuur dat nu voor hem bij KAA Gent is begonnen. "Ik heb mij heel snel aan Gent kunnen aanpassen." Dat was meteen te merken aan zijn uitblinkersrol op de Bosuil. 

