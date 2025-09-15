Marc Degryse spijkert Antwerp neer: "Dat is het maximaal haalbare"

Marc Degryse spijkert Antwerp neer: "Dat is het maximaal haalbare"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De ontgoocheling was groot bij Royal Antwerp FC. In eigen huis raakten ze niet voorbij tien Buffalo's. En zo staat het team met 9 op 21 plots maar in de middenmoot van de Jupiler Pro League.

Marc Degryse keek op zondag naar de match tussen The Great Old en KAA Gent. En hij vroeg zich af waar ze bij Antwerp allemaal mee bezig zijn. 

Meespelen voor Europees voetbal?

"Wat is dat met de Great Old? Ik weet wel dat Vincent Janssen het privé prima naar zijn zin heeft in Antwerpen, maar je vraagt je af waarom dié is gebleven", vraagt Degryse zich luidop af in Het Laatste Nieuws.

Lees ook... "Nog een trainer die dat niet begrijpt": Peter Vandenbempt kritisch voor coach van Belgische topclub

Een speler als Janssen wil volgens Degryse voor de prijzen spelen en dat doet Antwerp op dit moment nog niet. De analist heeft niet meteen een groot geloof in de Europese kansen voor stamnummer 1 in dit nieuwe seizoen.

Zesde plaats hoogst haalbare voor Antwerp volgens Degryse

"Het is de voorbije jaren niet gelukt met betere spelers, wat zou het dan lukken met déze kern? Een zesde plaats is wat mij betreft het maximaal haalbare. Er is simpelweg niet geïnvesteerd in de ploeg."

Anderhalf jaar wordt er nu al verkocht volgens Degryse. Denk maar aan Vermeeren, Doumbia en vele anderen. Marc Overmars heeft nog niet veel (financiële) marge gevonden om volop te gaan versterken. Wachten op financiële ruimte?

Waar ziet u Antwerp eindigen dit seizoen?

U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden...
9%
11%
19%
62%

Je kan nog stemmen tot 18/09/2025 11:00.

6 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
KAA Gent
Marc Degryse
Vincent Janssen

Meer nieuws

"Nog een trainer die dat niet begrijpt": Peter Vandenbempt kritisch voor coach van Belgische topclub

"Nog een trainer die dat niet begrijpt": Peter Vandenbempt kritisch voor coach van Belgische topclub

13:02
Gent-speler en jubilaris Samoise weer uitgefloten door de Antwerp-supporters: hij zegt exact wat hij van hen denkt Reactie

Gent-speler en jubilaris Samoise weer uitgefloten door de Antwerp-supporters: hij zegt exact wat hij van hen denkt

10:45
4
Kan opvolger Schoofs het in de JPL? Dit kunnen we na zijn debuut zeggen over de waarde van Servais voor KV Mechelen Opinie

Kan opvolger Schoofs het in de JPL? Dit kunnen we na zijn debuut zeggen over de waarde van Servais voor KV Mechelen

13:45
'Zoon van ex-speler Club Brugge en La Louvière in belangstelling van Belgische clubs'

'Zoon van ex-speler Club Brugge en La Louvière in belangstelling van Belgische clubs'

13:30
Westerlo, Zulte Waregem, een Gentse nieuwkomer en Anderlecht maakten indruk Analyse

Westerlo, Zulte Waregem, een Gentse nieuwkomer en Anderlecht maakten indruk

11:40
Inconsistentie bij Belgische arbitrage blijft ook ex-ref beroeren: "Benieuwd naar de uitleg"

Inconsistentie bij Belgische arbitrage blijft ook ex-ref beroeren: "Benieuwd naar de uitleg"

12:40
1
Opsteker voor Standard-speler na zware botsing met Mechelen-speler

Opsteker voor Standard-speler na zware botsing met Mechelen-speler

12:20
Marc Degryse is streng: "Club Brugge maakt simpelweg een fout"

Marc Degryse is streng: "Club Brugge maakt simpelweg een fout"

08:00
1
Eindelijk een glimlach voor Luis Vazquez: kan hij Kasper Dolberg doen vergeten? Analyse

Eindelijk een glimlach voor Luis Vazquez: kan hij Kasper Dolberg doen vergeten?

11:20
"Regels ook te onduidelijk voor mij": waarom OH Leuven geen strafschop kreeg tegen Zulte Waregem

"Regels ook te onduidelijk voor mij": waarom OH Leuven geen strafschop kreeg tegen Zulte Waregem

10:15
De tirade van Bart Verhaeghe bij Club Brugge: dit had hij te vertellen

De tirade van Bart Verhaeghe bij Club Brugge: dit had hij te vertellen

10:30
9
En het gaat niet eens over Kevin De Bruyne: ook deze drie Rode Duivels maakten indruk in Italië afgelopen weekend

En het gaat niet eens over Kevin De Bruyne: ook deze drie Rode Duivels maakten indruk in Italië afgelopen weekend

11:00
"Pijnlijker wordt het niet voor Club Brugge"

"Pijnlijker wordt het niet voor Club Brugge"

10:00
5
🎥 Stef Wils hekelt gebrek aan verantwoordelijkheid, Ivan Leko zegt waar Gent staat ten opzichte van Antwerp Reactie

🎥 Stef Wils hekelt gebrek aan verantwoordelijkheid, Ivan Leko zegt waar Gent staat ten opzichte van Antwerp

18:45
24
Serge Gumienny laat er geen twijfel over bestaan na rode kaart in Anderlecht - Genk

Serge Gumienny laat er geen twijfel over bestaan na rode kaart in Anderlecht - Genk

09:30
1
Marc Coucke gekscheert: "Is mijn broer dan ook kandidaat-voorzitter?"

Marc Coucke gekscheert: "Is mijn broer dan ook kandidaat-voorzitter?"

08:40
Hoe jonge Belg opnieuw aan de oppervlakte komt: "Mental coach en geen sociale media"

Hoe jonge Belg opnieuw aan de oppervlakte komt: "Mental coach en geen sociale media"

09:00
3
Het mag gaan beginnen voor Union SG: "Altijd ons mannetje al gestaan in Europa"

Het mag gaan beginnen voor Union SG: "Altijd ons mannetje al gestaan in Europa"

08:20
Marc Coucke laat in zijn kaarten kijken over nieuwe structuur bij RSC Anderlecht

Marc Coucke laat in zijn kaarten kijken over nieuwe structuur bij RSC Anderlecht

07:20
La Louvière is ambitieus na winst tegen Club Brugge: "We zijn in staat om punten te pakken tegen iedereen"

La Louvière is ambitieus na winst tegen Club Brugge: "We zijn in staat om punten te pakken tegen iedereen"

07:00
3
En plots heeft Pocognoli nog een extra spits voor Champions League: "Weet het ook nog maar pas"

En plots heeft Pocognoli nog een extra spits voor Champions League: "Weet het ook nog maar pas"

07:40
1
Kwam Anderlecht hier goed weg? "Er werd een fout op mij gemaakt, daar ben ik 200% zeker van"

Kwam Anderlecht hier goed weg? "Er werd een fout op mij gemaakt, daar ben ik 200% zeker van"

06:30
3
In dit Gent zit wel karakter: Buffalo's zetten Antwerp een ferme hak na 75 minuten met tien te spelen

In dit Gent zit wel karakter: Buffalo's zetten Antwerp een ferme hak na 75 minuten met tien te spelen

15:30
📷 Anderlecht-speler komt tegen Genk met mooi eerbetoon aan overleden broertje van dertien

📷 Anderlecht-speler komt tegen Genk met mooi eerbetoon aan overleden broertje van dertien

23:30
"Stond in de sterren geschreven" en "F*cking kalf": supporters KAA Gent ontzien eigen speler helemaal niet

"Stond in de sterren geschreven" en "F*cking kalf": supporters KAA Gent ontzien eigen speler helemaal niet

15:00
Fans Club Brugge hebben duidelijke mening: "Hadden hem nooit aan Gent mogen verkopen"

Fans Club Brugge hebben duidelijke mening: "Hadden hem nooit aan Gent mogen verkopen"

17:30
9
"Anderlecht dat Simic voor 20 miljoen verkoopt, is dat geluk hebben?" Olivier Renard reageert op zijn critici

"Anderlecht dat Simic voor 20 miljoen verkoopt, is dat geluk hebben?" Olivier Renard reageert op zijn critici

23:00
8
Skoras uitblinker bij Gent in eerste partij sinds vertrek bij Club Brugge: "Als ik dat zeg, mag je mij gek verklaren" Reactie

Skoras uitblinker bij Gent in eerste partij sinds vertrek bij Club Brugge: "Als ik dat zeg, mag je mij gek verklaren"

16:45
3
Besnik Hasi en Colin Coosemans hebben wat te zeggen over de rode kaart voor Tristan Degreef

Besnik Hasi en Colin Coosemans hebben wat te zeggen over de rode kaart voor Tristan Degreef

22:15
3
🎥 Voetbal of NFL? El Ouahdi haalt Degreef wel heel opvallend neer

🎥 Voetbal of NFL? El Ouahdi haalt Degreef wel heel opvallend neer

22:30
22
Goal en bijna-rood voor debutant: dit heeft hij te zeggen over eerste kwartier in Jupiler Pro League

Goal en bijna-rood voor debutant: dit heeft hij te zeggen over eerste kwartier in Jupiler Pro League

21:30
3
Westerlo laat STVV sterretjes zien en hijst zichzelf naar een veilige plek in het klassement

Westerlo laat STVV sterretjes zien en hijst zichzelf naar een veilige plek in het klassement

21:13
De jeugd neemt de macht: de Challenger Pro League maakt plaats voor jong geweld

De jeugd neemt de macht: de Challenger Pro League maakt plaats voor jong geweld

22:00
Snelle rode kaart én goal (en bijna-rood) van debutant: Anderlecht - Genk brengt het nodige spektakel in het Lotto Park

Snelle rode kaart én goal (en bijna-rood) van debutant: Anderlecht - Genk brengt het nodige spektakel in het Lotto Park

20:28
🎥 Samuel Mbangula scoort een sensationeel doelpunt in de Bundesliga

🎥 Samuel Mbangula scoort een sensationeel doelpunt in de Bundesliga

21:40
🎥 Ook Messi blijkt menselijk te zijn! Panenka draait niet uit zoals gehoopt...

🎥 Ook Messi blijkt menselijk te zijn! Panenka draait niet uit zoals gehoopt...

21:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 1-2 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 1-1 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 0-3 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Impala Impala over Marc Degryse spijkert Antwerp neer: "Dat is het maximaal haalbare" patje teppers patje teppers over "Geilheid voor doel ontbrak": David Hubert legt vinger op de wonde franchi franchi over Inconsistentie bij Belgische arbitrage blijft ook ex-ref beroeren: "Benieuwd naar de uitleg" franchi franchi over Serge Gumienny laat er geen twijfel over bestaan na rode kaart in Anderlecht - Genk franchi franchi over 🎥 Voetbal of NFL? El Ouahdi haalt Degreef wel heel opvallend neer Don Doumbia Don Doumbia over 🎥 Charles De Ketelaere blinkt uit en scoort twee keer voor Atalanta Geert66 Geert66 over "Pijnlijker wordt het niet voor Club Brugge" Geert66 Geert66 over De tirade van Bart Verhaeghe bij Club Brugge: dit had hij te vertellen Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Besnik Hasi en Colin Coosemans hebben wat te zeggen over de rode kaart voor Tristan Degreef cartman_96 cartman_96 over Hoe jonge Belg opnieuw aan de oppervlakte komt: "Mental coach en geen sociale media" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved