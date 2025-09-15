Marc Degryse spijkert Antwerp neer: "Dat is het maximaal haalbare"

De ontgoocheling was groot bij Royal Antwerp FC. In eigen huis raakten ze niet voorbij tien Buffalo's. En zo staat het team met 9 op 21 plots maar in de middenmoot van de Jupiler Pro League.

Marc Degryse keek op zondag naar de match tussen The Great Old en KAA Gent. En hij vroeg zich af waar ze bij Antwerp allemaal mee bezig zijn.

Meespelen voor Europees voetbal?

"Wat is dat met de Great Old? Ik weet wel dat Vincent Janssen het privé prima naar zijn zin heeft in Antwerpen, maar je vraagt je af waarom dié is gebleven", vraagt Degryse zich luidop af in Het Laatste Nieuws.



Een speler als Janssen wil volgens Degryse voor de prijzen spelen en dat doet Antwerp op dit moment nog niet. De analist heeft niet meteen een groot geloof in de Europese kansen voor stamnummer 1 in dit nieuwe seizoen.

Zesde plaats hoogst haalbare voor Antwerp volgens Degryse

"Het is de voorbije jaren niet gelukt met betere spelers, wat zou het dan lukken met déze kern? Een zesde plaats is wat mij betreft het maximaal haalbare. Er is simpelweg niet geïnvesteerd in de ploeg."

Anderhalf jaar wordt er nu al verkocht volgens Degryse. Denk maar aan Vermeeren, Doumbia en vele anderen. Marc Overmars heeft nog niet veel (financiële) marge gevonden om volop te gaan versterken. Wachten op financiële ruimte?