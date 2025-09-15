"Nog een trainer die dat niet begrijpt": Peter Vandenbempt kritisch voor coach van Belgische topclub

"Nog een trainer die dat niet begrijpt": Peter Vandenbempt kritisch voor coach van Belgische topclub

Royal Antwerp FC verloor in eigen huis van tien Buffalo's met 1-2. Met een 9 op 21 zit The Great Old zo in de buik van het klassement. En dus is er werk aan de winkel, ook bij coach Stef Wils volgens Peter Vandenbempt.

Royal Antwerp FC had de kans om tegen KAA Gent uit het dal te kruipen, maar ook tegen tien Buffalo's liep het nog verkeerd en zo wonnen de bezoekers met 1-2.

Nervositeit bij Stef Wils ietwat te begrijpen?

De thuisploeg bleef enorm ontgoocheld achter. Volgens Marc Degryse is de zesde plaats dit seizoen dan ook het hoogst haalbare. Ook Peter Vandenbempt is kritisch.

"Afgemeten aan de antwoorden op de persconferentie van Stef Wils moet de nederlaag heel hard aangekomen zijn", klinkt het in Vandenbempt. Waarop hij een vergelijking maakt naar andere coaches (zoals Nicky Hayen?).

Forse klap voor Royal Antwerp FC

"Het is nog een trainer die niet begrijpt dat door geen antwoord te geven op enkele logische vragen hij geen uitleg verschuldigd lijkt aan de supporters, want daar komt de informatie uiteindelijk toch terecht."

Het ging niet over ervaring volgens de man van de radio. Antwerp miste volgens Vandenbempt ideeën, kwaliteit aan de bal en het liet zich achteraan te makkelijk rollen. "Het is een forse klap voor Antwerp na 75 minuten met elf tegen tien. Er zijn plots veel twijfels bij Antwerp."

