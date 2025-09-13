Datum: 13/09/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 7

La Louvière heeft in de voorbije twee wedstrijden thuis telkens de 0 gehouden. Kan Club Brugge die ban breken in generale repetitie voor hun Champions League-confrontatie tegen AS Monaco?

Tijd   68' 7" 
66
 Het spel zit even op de wagen nadat Vanaken reageert op een fout van Maës. Bert Put roept de twee kemphanen even bij zich
63
 Jackers komt ditmaal wel goed uit op een hoge voorzet en bokst de bal weg
59
 Aan inzet geen gebrek bij invaller Tzolis maar voorlopig raakt hij ook zijn man niet voorbij
54
 Nicky Hayen is het alleszins niet eens met die beslissing en gaat even langs de vierde ref verhaal halen
54
 De VAR beslist: geen penalty!
51
 Krijgen we een penalty voor Club Brugge? De VAR is het aan het nakijken...
Bert Put moet zelf naar de beelden gaan kijken en oordeelt...geen strafschop!
51
 Of toch niet? Bert Put luistert naar de VAR
50
 Tzolis haalt uit van aan de rand van de 16. De bal lijkt tegen de arm van een groene verdediger te komen maar het was wel de steunarm
46
 Vervangen Jorne Spileers
Ingevallen Christos Tzolis
46
 Vervangen Mamadou Diakhon
Ingevallen Joel Ordonez
46
 Vervangen Lynnt Audoor
Ingevallen Raphael Onyedika
46
 Ordonez kan het gevaar niet helemaal ontzetten waardoor de bal tot bij Maës botst die zijn kans waagt. Jackers duwt het verraderlijke schot goed uit zijn doel
46
 Een driedubbele wissel moet Club Brugge redding brengen in de tweede helft voglens Hayen


Scheidsrechter 		Rust


45+2
 Faye scoort niet alleen maar doet ook verdedigend zijn werk. Na een lage voorzet van Forbs tackelt hij het leer weg
41
 Niet veel later duikt Maës naar een lage voorzet. De inzet was er maar de kopbal gaat nipt naast
41
 Nu komt Jackers wel goed uit. Na een steekpass van Ito bokst hij de bal net voor Mendy weg in zijn strafschopgebied
40
 Forbs met de goede actie op links en Stankovic krijgt een vrije schietkans maar het is naar het beeld van de partij voor Club want de middenvelder glijdt weg waardoor zijn schot een oprapertje wordt
32
 Club moet opletten dat het niet met een dubbele achterstand richting rust gaat. Ze weten niet bepaald van welk hout pijlen maken momenteel terwijl Les Loups vol enthousiasme aan het voetballen zijn
29
  Gele kaart voor Jorne Spileers
28
 Afriyie opnieuw net niet
Daarnet kwam de voorzet vanop links, nu vanop rechts. Afriyie twijfelt niet en besluit om in één tijd de bal op de slof te nemen. Het stadion schrikt op maar opnieuw gaat de schicht over
28
 Club reageert met een schot van Sabbe. Doelman Peano gaat goed neer en klemt meteen
24

Goal 		Doelpunt van Wagane Faye (Owen Maës)
Ditmaal komt Jackers er niet goed uit! De doublure van Mignolet gaat onder een corner door en daar profiteert Faye optimaal van aan de tweede paal
24
 Jackers met de voet!
En doe daar nog maar wat bij, bij die xG! Afriyie heeft ruimte in de 16, dribbelt zich vrij voor een gekruist schot maar Jackers staat goed op te letten en brengt redding met een voetveeg
23
 En zo hebben we halverwege de eerste helft nog geen schot tussen de palen gezien. Meer zelfs, met 0,12 xG tegen 0,07 heeft de thuisploeg licht het voordeel
18
 De VAR beslist: geen penalty!
Liongola kon het niet geloven dat er naar de stip gewezen werd na zijn duel met Diakhon en krijgt nu ook gelijk. Het contact was te licht leren de beelden Bert Put (en ons)
18
 De VAR is de penalty aan het checken...
15
 Penalty voor Club Brugge
Diakhon was eerder al een gesel voor de verdediging en bewijst dat op het kwartier nog eens. Of is het wel een strafschop? Bert Put moet gaan kijken naar de beelden
14
 De eerste corner van de partij is ook voor de thuisploeg. De bal wordt weggekopt en komt bij Lamego die niet twijfelt. Zijn schot gaat ver, heel ver over
11
 Gevaarlijk is Club nog niet geweest in de openingsfase. Meijer haalde één keer de achterlijn maar kon zijn voorzet niet voor doel richten. Verder probeert de thuisploeg er vinnig uit te komen in de omschakeling
7
 La Louvière speelt met iets meer durf als in de eerste wedstrijden en kruipt minder achteruit. Al zal verdedigen wel taak één zijn vanavond
4
 Na een leuke aanval van Club doet La Louvière dat niet veel later ook aan de overkant. Na een voorzet vanop links controleert Afriyie de bal met het hoofd om dan spectaculair met een omhaal te trappen. Jackers duikt maar het leer gaat nipt over
1
 Diakhon moest langs de lijn toekijken naar de aftrap wegens een vestimentair probleem maar lokt niet veel later al meteen een eerste fout uit
1
 La Louvière - Club Brugge: 0-0
La Louvière (La Louvière - Club Brugge)
La Louvière: Marcos Hernán Peano - Thierry Lutonda - Wagane Faye - Yllan Okou - Djibril Alain Lamego - Jordi Liongola - Owen Maës - Sami Lahssaini - Joël Ito - Oucasse Mendy - Jerry Afriyie
Bank: Celestin De Schrevel - Nolan Gillot - Pape Moussa Fall - Samuel Gueulette - Mohamed Yaya Guindo - Maxime Pau - Maxence Maisonneuve - Mouhamed Menaour Belkheir - Sekou Sidibe

Club Brugge (La Louvière - Club Brugge)
Club Brugge: Nordin Jackers - Kyriani Sabbe - Brandon Mechele - Jorne Spileers - Bjorn Meijer - Lynnt Audoor - Aleksandar Stankovic - Mamadou Diakhon - Hans Vanaken - Carlos Forbs - Nicolò Tresoldi
Bank: Joel Ordonez - Christos Tzolis - Cisse Sandra - Raphael Onyedika - Gustaf Nilsson - Simon Mignolet - Hugo Siquet - Shandre Campbell - Kaye Furo
Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 14/09 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo
