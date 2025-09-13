66

Het spel zit even op de wagen nadat Vanaken reageert op een fout van Maës. Bert Put roept de twee kemphanen even bij zich



63

Jackers komt ditmaal wel goed uit op een hoge voorzet en bokst de bal weg



59

Aan inzet geen gebrek bij invaller Tzolis maar voorlopig raakt hij ook zijn man niet voorbij



54

Nicky Hayen is het alleszins niet eens met die beslissing en gaat even langs de vierde ref verhaal halen



54

De VAR beslist: geen penalty!





51

Krijgen we een penalty voor Club Brugge? De VAR is het aan het nakijken...

Bert Put moet zelf naar de beelden gaan kijken en oordeelt...geen strafschop!



51

Of toch niet? Bert Put luistert naar de VAR



50

Tzolis haalt uit van aan de rand van de 16. De bal lijkt tegen de arm van een groene verdediger te komen maar het was wel de steunarm



46

Jorne Spileers

Christos Tzolis





46

Mamadou Diakhon

Joel Ordonez





46

Lynnt Audoor

Raphael Onyedika





46

Ordonez kan het gevaar niet helemaal ontzetten waardoor de bal tot bij Maës botst die zijn kans waagt. Jackers duwt het verraderlijke schot goed uit zijn doel



46

Een driedubbele wissel moet Club Brugge redding brengen in de tweede helft voglens Hayen



45+2

Faye scoort niet alleen maar doet ook verdedigend zijn werk. Na een lage voorzet van Forbs tackelt hij het leer weg



41

Niet veel later duikt Maës naar een lage voorzet. De inzet was er maar de kopbal gaat nipt naast



41

Nu komt Jackers wel goed uit. Na een steekpass van Ito bokst hij de bal net voor Mendy weg in zijn strafschopgebied



40

Forbs met de goede actie op links en Stankovic krijgt een vrije schietkans maar het is naar het beeld van de partij voor Club want de middenvelder glijdt weg waardoor zijn schot een oprapertje wordt



32

Club moet opletten dat het niet met een dubbele achterstand richting rust gaat. Ze weten niet bepaald van welk hout pijlen maken momenteel terwijl Les Loups vol enthousiasme aan het voetballen zijn



29

Gele kaart voor Jorne Spileers





28

Afriyie opnieuw net niet

Daarnet kwam de voorzet vanop links, nu vanop rechts. Afriyie twijfelt niet en besluit om in één tijd de bal op de slof te nemen. Het stadion schrikt op maar opnieuw gaat de schicht over



28

Club reageert met een schot van Sabbe. Doelman Peano gaat goed neer en klemt meteen



24



Doelpunt van Wagane Faye (Owen Maës)

Ditmaal komt Jackers er niet goed uit! De doublure van Mignolet gaat onder een corner door en daar profiteert Faye optimaal van aan de tweede paal



24

Jackers met de voet!

En doe daar nog maar wat bij, bij die xG! Afriyie heeft ruimte in de 16, dribbelt zich vrij voor een gekruist schot maar Jackers staat goed op te letten en brengt redding met een voetveeg



23

En zo hebben we halverwege de eerste helft nog geen schot tussen de palen gezien. Meer zelfs, met 0,12 xG tegen 0,07 heeft de thuisploeg licht het voordeel



18

De VAR beslist: geen penalty!

Liongola kon het niet geloven dat er naar de stip gewezen werd na zijn duel met Diakhon en krijgt nu ook gelijk. Het contact was te licht leren de beelden Bert Put (en ons)



18

De VAR is de penalty aan het checken...





15

Penalty voor Club Brugge

Diakhon was eerder al een gesel voor de verdediging en bewijst dat op het kwartier nog eens. Of is het wel een strafschop? Bert Put moet gaan kijken naar de beelden



14

De eerste corner van de partij is ook voor de thuisploeg. De bal wordt weggekopt en komt bij Lamego die niet twijfelt. Zijn schot gaat ver, heel ver over



11

Gevaarlijk is Club nog niet geweest in de openingsfase. Meijer haalde één keer de achterlijn maar kon zijn voorzet niet voor doel richten. Verder probeert de thuisploeg er vinnig uit te komen in de omschakeling



7

La Louvière speelt met iets meer durf als in de eerste wedstrijden en kruipt minder achteruit. Al zal verdedigen wel taak één zijn vanavond



4

Na een leuke aanval van Club doet La Louvière dat niet veel later ook aan de overkant. Na een voorzet vanop links controleert Afriyie de bal met het hoofd om dan spectaculair met een omhaal te trappen. Jackers duikt maar het leer gaat nipt over



1

Diakhon moest langs de lijn toekijken naar de aftrap wegens een vestimentair probleem maar lokt niet veel later al meteen een eerste fout uit



1

La Louvière - Club Brugge: 0-0



