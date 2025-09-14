Speelt Nordin Jackers plaats kwijt na nieuwe fout? Nicky Hayen reageert na nederlaag tegen La Louvière

Elke kans zal worden aangegrepen om de 'doelmannenkwestie' bij Club Brugge aan te wenden. Dat Nordin Jackers net als tegen KAA Gent nu ook tegen La Louvière in de fout leek te gaan is dan ook koren op de molen.

In La Louvière verloor Club Brugge met 1-0. Er was de gemiste penalty van Tzolis, maar ook de mislukte redding van Jackers. En zo blijven de twijfels toch enigszins hangen bij Club Brugge - en dat vlak voor de clash met AS Monaco.

Nordin Jackers opnieuw in de fout?

Brugge maakt een "moeilijke periode" door, waar elke fout duur betaald wordt. En deze keer was het (andermaal) Nordin Jackers die in het oog van de storm belandde na zijn mislukte uitkomst bij een corner.



Trainer Nicky Hayen werd ondervraagd over deze fout tijdens de persconferentie. Hij zocht geen excuses: "Ik zie dat een speler vrij is in de tweede zone en dat Nordin uitkomt. Maar ik moet de beelden opnieuw bekijken", legde hij uit.

Nicky Hayen reageert nog eens op het rotatiesysteem

Hayen wilde de discussie over het rotatiesysteem van de doelmannen temperen. "Is het vervelend? Ja. Maar ik had vooraf gezegd dat er veel vragen zouden zijn over dit onderwerp. Het is een idee, we zullen het herzien, niets is definitief. We moeten vooral blijven presteren."

Het is de tweede opeenvolgende wedstrijd waarin Club Brugge punten laat liggen. Tegen Gent liep het in de 97e minuut op een gelijkmaker en zaterdagavond leden ze een nederlaag tegen promovendus La Louvière. Geen goede generale repetitie voor AS Monaco.