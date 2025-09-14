'Twee keer in kleedkamer: voorzitter Bart Verhaeghe leest spelers Club Brugge de levieten na drama in La Louvière'

Het was een slechte avond voor Club Brugge op bezoek bij La Louvière. Andermaal ging het verkeerd op verplaatsing. Er was de penaltymisser van Tzolis, er was het mistasten van Jackers en er was een boze voorzitter.

Club Brugge begint donderdag aan zijn avontuur in de Champions League met een belangrijke thuiswedstrijd tegen AS Monaco. Die wedstrijd tot een goed einde brengen lijkt een absolute noodzaak om de top-24 te halen na acht wedstrijden.

Pijnlijke nederlaag voor Club Brugge

En dan is een uitwedstrijd bij La Louvière op een zaterdagavond op zich geen verkeerde partij. Rustig winnen en met vertrouwen naar het kampioenenbal was het devies.



Het draaide echter op een ferme sisser uit en dat was zichtbaar in alle geledingen van de club. Niet alleen spelers en coach waren teleurgesteld, ook voorzitter Bart Verhaeghe was dat.

Bart Verhaeghe leest spelers Club Brugge de levieten in La Louvière

Volgens Het Laatste Nieuws kwam hij tot twee keer toe in de kleedkamer in Henegouwen. Bij de rust zou hij nog rustig zijn gebleven en met weinig woorden in de neutrale zone gebleven.

Na de wedstrijd kwam hij echter met een pijnlijk en hard discours. Insiders lieten weten dat Verhaeghe klare taal sprak - om de spelers wakker te krijgen voor de Champions League én voor wat nog allemaal gaat komen in de competitie? De kloof met Union SG is ondertussen alweer zeven punten.