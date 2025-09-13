Met penaltymisser als orgelpunt: La Louvière stunt en pakt drie punten tegen Club Brugge

La Louvière is zo stilaan van de Easi Arena een fort aan het maken. Nadat Union met 0-0 kwam gelijkspelen in La Louvière ging Club Brugge er met 1-0 met de billen bloot. Faye zorgde voor het enige doelpunt.

Roterend Club Brugge

Zonder de geblesseerden Seys en Vermant maar Hayen begon ook zonder Tzolis en Onyedika op het veld van La Louvière als opener van het drukke wedstrijdschema met bijna elke week twee wedstrijden. Een keuze die hij zich al snel zou beklagen.





Want de vice-landskampioen had het niet onder de markt op het kunstgras van Les Loups. Na een tiental minuten had Afriyie al een stevige waarschuwing afgevuurd met een prachtige omhaal maar zijn schot ging nipt over. Niet veel later dwong diezelfde Afriyie Club-doelman Jackers tot een goede redding met het been.

Jackers afgestraft

Op de daaropvolgende corner ging het echter mis voor Jackers. De doublure van Mignolet ging onder de bal door waardoor Faye aan de tweede paal vrij kon inkoppen. Na de flater tegen Gent een nieuwe fout van de Club-doelman.

Op een zwak schot van Stankovic en een afstandsschot van Sabbe na kwam Club niet dicht bij een gelijkmaker. Integendeel want Afriyie en Maës kwamen zelfs nog dicht bij een verdubbeling van de voorsprong maar konden hun inzet net niet tussen de palen houden.

Driedubbele wissel

Hayen besloot in te grijpen bij de rust door Ordonez, Onyedika én Tzolis in te brengen bij de rust al leverde dat buiten veel druk niet meteen kansen op. Wel bijna een strafschop nadat een schot van Tzolis de hand raakt van een verdediger maar nadat Bert Put de beelden te zien kreeg, besloot hij de bal niet op de stip te leggen.

De thuisploeg was veel minder gevaarlijk dan in de eerste helft maar stond achteraan dan weer wel minstens even goed op te letten. Club Brugge probeerde de druk op te voeren rond het doel van Peano maar vond geen opening in de wit-groene gordel.

Penaltymisser

In de blessuretijd kreeg Club dan toch nog een ultieme kans om nog een puntje te pakken wanneer Bert Put voor de derde keer naar de stip wees, voor de tweede keer na hands en voor de eerste keer bleef de beslissing staan. Tzolis zette zich achter de bal maar trapte het leer enorm wild over het doel waardoor La Louvière voor dé stunt van de speeldag zorgt.

Voor Club is het een dramatische generale repetitie met het oog op de Champions League-wedstrijd tegen Monaco. Maar... een slechte generale betekent misschien wel een goede première?