Reactie Met penaltymisser als orgelpunt: La Louvière stunt en pakt drie punten tegen Club Brugge

Met penaltymisser als orgelpunt: La Louvière stunt en pakt drie punten tegen Club Brugge
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

La Louvière is zo stilaan van de Easi Arena een fort aan het maken. Nadat Union met 0-0 kwam gelijkspelen in La Louvière ging Club Brugge er met 1-0 met de billen bloot. Faye zorgde voor het enige doelpunt.

Roterend Club Brugge

Zonder de geblesseerden Seys en Vermant maar Hayen begon ook zonder Tzolis en Onyedika op het veld van La Louvière als opener van het drukke wedstrijdschema met bijna elke week twee wedstrijden. Een keuze die hij zich al snel zou beklagen.



Lees ook... "Gebrek aan geluk? We verdienden het niet!", is Nicky Hayen streng voor zijn spelers na nederlaag tegen La Louvière

Want de vice-landskampioen had het niet onder de markt op het kunstgras van Les Loups. Na een tiental minuten had Afriyie al een stevige waarschuwing afgevuurd met een prachtige omhaal maar zijn schot ging nipt over. Niet veel later dwong diezelfde Afriyie Club-doelman Jackers tot een goede redding met het been.

Jackers afgestraft

Op de daaropvolgende corner ging het echter mis voor Jackers. De doublure van Mignolet ging onder de bal door waardoor Faye aan de tweede paal vrij kon inkoppen. Na de flater tegen Gent een nieuwe fout van de Club-doelman.

Op een zwak schot van Stankovic en een afstandsschot van Sabbe na kwam Club niet dicht bij een gelijkmaker. Integendeel want Afriyie en Maës kwamen zelfs nog dicht bij een verdubbeling van de voorsprong maar konden hun inzet net niet tussen de palen houden.

Driedubbele wissel

Hayen besloot in te grijpen bij de rust door Ordonez, Onyedika én Tzolis in te brengen bij de rust al leverde dat buiten veel druk niet meteen kansen op. Wel bijna een strafschop nadat een schot van Tzolis de hand raakt van een verdediger maar nadat Bert Put de beelden te zien kreeg, besloot hij de bal niet op de stip te leggen.

De thuisploeg was veel minder gevaarlijk dan in de eerste helft maar stond achteraan dan weer wel minstens even goed op te letten. Club Brugge probeerde de druk op te voeren rond het doel van Peano maar vond geen opening in de wit-groene gordel.

Penaltymisser

In de blessuretijd kreeg Club dan toch nog een ultieme kans om nog een puntje te pakken wanneer Bert Put voor de derde keer naar de stip wees, voor de tweede keer na hands en voor de eerste keer bleef de beslissing staan. Tzolis zette zich achter de bal maar trapte het leer enorm wild over het doel waardoor La Louvière voor dé stunt van de speeldag zorgt.

Voor Club is het een dramatische generale repetitie met het oog op de Champions League-wedstrijd tegen Monaco. Maar... een slechte generale betekent misschien wel een goede première?

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
La Louvière

Meer nieuws

"Gebrek aan geluk? We verdienden het niet!", is Nicky Hayen streng voor zijn spelers na nederlaag tegen La Louvière Reactie

"Gebrek aan geluk? We verdienden het niet!", is Nicky Hayen streng voor zijn spelers na nederlaag tegen La Louvière

23:35
Zulte Waregem zegt waar het op staat: "Daardoor de overwinning gehaald"

Zulte Waregem zegt waar het op staat: "Daardoor de overwinning gehaald"

23:30
🎥 Penalty of niet? Club Brugge niet te spreken na discutabele fase tegen RAAL

🎥 Penalty of niet? Club Brugge niet te spreken na discutabele fase tegen RAAL

23:00
4
Aangename verrassing op Sclessin: "Ik ben benieuwd hoe ver hij zal geraken"

Aangename verrassing op Sclessin: "Ik ben benieuwd hoe ver hij zal geraken"

22:30
Lois Openda kan meteen juichen bij Juventus na spectaculaire topper tegen Inter

Lois Openda kan meteen juichen bij Juventus na spectaculaire topper tegen Inter

22:00
Vincent Kompany rolt ex-club makkelijk op en stuurt Hamburg HSV met forfaitcijfers naar huis

Vincent Kompany rolt ex-club makkelijk op en stuurt Hamburg HSV met forfaitcijfers naar huis

21:40
Bescheiden debuut voor Basette en Leoni bij Reims, Teuma faalt vanaf de stip

Bescheiden debuut voor Basette en Leoni bij Reims, Teuma faalt vanaf de stip

21:20
1
🎥 Johan Bakayoko toont zijn klasse bij Leipzig en kroont zich tot matchwinnaar

🎥 Johan Bakayoko toont zijn klasse bij Leipzig en kroont zich tot matchwinnaar

21:00
Gewezen assistent Ives Serneels heeft job te strikken bij Europese voetbalbond UEFA

Gewezen assistent Ives Serneels heeft job te strikken bij Europese voetbalbond UEFA

22:15
LIVE: Twee VAR-momenten maar Club Brugge krijgt geen penalty in La Louvière Live

LIVE: Twee VAR-momenten maar Club Brugge krijgt geen penalty in La Louvière

20:30
Club Brugge in de Champions League: Philippe Clement legt de lat lager dan vorig jaar

Club Brugge in de Champions League: Philippe Clement legt de lat lager dan vorig jaar

18:30
LIVE: Pakt Club Brugge volle buit in La Louvière in generale repetitie op Champions League-campagne?

LIVE: Pakt Club Brugge volle buit in La Louvière in generale repetitie op Champions League-campagne?

13:00
Het jaar te veel? Van Der Elst vindt de uitleg voor situatie Simon Mignolet bij Club Brugge

Het jaar te veel? Van Der Elst vindt de uitleg voor situatie Simon Mignolet bij Club Brugge

16:00
Een slechte repetitie voor Union met de Champions League in gedachte, maar toch de drie punten tegen FC Dender

Een slechte repetitie voor Union met de Champions League in gedachte, maar toch de drie punten tegen FC Dender

20:13
"Geilheid voor doel ontbrak": David Hubert legt vinger op de wonde

"Geilheid voor doel ontbrak": David Hubert legt vinger op de wonde

19:16
1
Sollicitatie voor de Rode Duivels? Belg speelt zich in de kijker met twee doelpunten en assist

Sollicitatie voor de Rode Duivels? Belg speelt zich in de kijker met twee doelpunten en assist

20:30
🎥 Wow! Ploegmaat van Trossard maakt geweldig doelpunt voor Arsenal

🎥 Wow! Ploegmaat van Trossard maakt geweldig doelpunt voor Arsenal

20:00
1
De Cuyper is niet alleen: ook kapitein van de Rode Duivels valt geblesseerd uit in de Premier League

De Cuyper is niet alleen: ook kapitein van de Rode Duivels valt geblesseerd uit in de Premier League

19:30
Dedryck Boyata doet boekje open over zijn exit bij Club Brugge

Dedryck Boyata doet boekje open over zijn exit bij Club Brugge

17:00
Zucht van opluchting: Zulte Waregem boekt zeer belangrijke eerste thuisoverwinning tegen OH Leuven

Zucht van opluchting: Zulte Waregem boekt zeer belangrijke eerste thuisoverwinning tegen OH Leuven

17:56
Ai ai De Cuyper! Rode Duivel loopt blessure op na duw tegen reclameborden

Ai ai De Cuyper! Rode Duivel loopt blessure op na duw tegen reclameborden

19:00
Wordt Michael Verschueren de nieuwe voorzitter van Anderlecht? Olivier Deschacht spreekt klare taal

Wordt Michael Verschueren de nieuwe voorzitter van Anderlecht? Olivier Deschacht spreekt klare taal

18:00
Ivan Leko weet nu al tegen wie Club Brugge zal stunten in de Champions League

Ivan Leko weet nu al tegen wie Club Brugge zal stunten in de Champions League

15:30
Boskamp heeft heel goede reden om naar topper tussen Anderlecht en KRC Genk te kijken

Boskamp heeft heel goede reden om naar topper tussen Anderlecht en KRC Genk te kijken

17:30
1
Stijn Stijnen overweegt drastische maatregel om discussies in de toekomst te vermijden

Stijn Stijnen overweegt drastische maatregel om discussies in de toekomst te vermijden

18:15
2
Standard geeft eerste professioneel contract aan een voormalige jeugdspeler van Europese topclub

Standard geeft eerste professioneel contract aan een voormalige jeugdspeler van Europese topclub

17:15
Ligt dit scenario op tafel voor Thoelen? "Fantastisch verhaal, stiekem droomde ik ervan"

Ligt dit scenario op tafel voor Thoelen? "Fantastisch verhaal, stiekem droomde ik ervan"

16:30
4
Julien Gorius komt met opvallende bekentenis over Vincent Euvrard: "We konden samen vertrekken"

Julien Gorius komt met opvallende bekentenis over Vincent Euvrard: "We konden samen vertrekken"

15:45
Nicky Hayen maakt de balans op en moet liefst vier(!) belangrijke spelers missen

Nicky Hayen maakt de balans op en moet liefst vier(!) belangrijke spelers missen

07:00
Euvrard verwijt zijn ploeg één zaak tegen KV Mechelen, Vanderbiest grijpt in met doelmannenwissel: dit zijn de redenen Reactie

Euvrard verwijt zijn ploeg één zaak tegen KV Mechelen, Vanderbiest grijpt in met doelmannenwissel: dit zijn de redenen

14:40
Vrancken heeft een duidelijke boodschap over de transferzomers van Baro bij KAA Gent

Vrancken heeft een duidelijke boodschap over de transferzomers van Baro bij KAA Gent

15:00
3
De Condé spreekt klare taal over vertrekker: "Belofte gedaan aan meest fanatieke supporters"

De Condé spreekt klare taal over vertrekker: "Belofte gedaan aan meest fanatieke supporters"

14:30
Lommel moet rug recht na bekeruitschakeling tegen zwarte beest: "Mijlpaal mooier maken"

Lommel moet rug recht na bekeruitschakeling tegen zwarte beest: "Mijlpaal mooier maken"

15:15
Kadiri met Dender tegen Union SG: "Ik trok meermaals naar het Dudenpark"

Kadiri met Dender tegen Union SG: "Ik trok meermaals naar het Dudenpark"

14:15
Transfers van Dolberg en Simic naast elkaar gelegd: "Het kan toch niet anders?"

Transfers van Dolberg en Simic naast elkaar gelegd: "Het kan toch niet anders?"

14:00
Wat heeft Hatenboer wel dat Rits niet heeft om met A-kern van Anderlecht mee te mogen trainen?

Wat heeft Hatenboer wel dat Rits niet heeft om met A-kern van Anderlecht mee te mogen trainen?

13:30
6

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 14/09 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over La Louvière - Club Brugge: 1-0 Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Penalty of niet? Club Brugge niet te spreken na discutabele fase tegen RAAL Dog3 Dog3 over Standard - KV Mechelen: 1-1 Joe Joe over Wat heeft Hatenboer wel dat Rits niet heeft om met A-kern van Anderlecht mee te mogen trainen? Dirk1897 Dirk1897 over BREAKING: transfer naar Qatar gaat niet door, speler verbreekt eenzijdig contract met Zulte Waregem filip hendrix filip hendrix over 🎥 Wow! Ploegmaat van Trossard maakt geweldig doelpunt voor Arsenal Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Bescheiden debuut voor Basette en Leoni bij Reims, Teuma faalt vanaf de stip Steve--77 Steve--77 over "Geilheid voor doel ontbrak": David Hubert legt vinger op de wonde Dirk1897 Dirk1897 over FCV Dender EH - Union SG: 0-1 Dog3 Dog3 over Juventus - Inter Milaan: 4-3 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved