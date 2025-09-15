La Louvière is ambitieus na winst tegen Club Brugge: "We zijn in staat om punten te pakken tegen iedereen"

La Louvière heeft een mooie overwinning behaald tegen Club Brugge. Drie belangrijke punten voor de promovendus, die indruk heeft gemaakt met hun durf.

La Louvière heeft voor een verrassing gezorgd door zaterdagavond met 1-0 te winnen van Club Brugge. De promovendus slaagde erin om drie punten te behalen tegen een van de favorieten in de Jupiler Pro League.

Voor RAAL is deze overwinning veel meer dan slechts een simpele zege. Het is het bewijs van de moed van een team dat standhield tegen Club Brugge. La Louvière speelde met durf.



3 belangrijke punten

Tijdens de persconferentie keerde Frédéric Taquin met veel emotie terug op de overwinning. "Deze wedstrijd was een emotionele achtbaan. Je voelt dat we solide zijn. Dan voel je dat Brugge in staat is om te combineren in de kleine ruimtes en constant gevaarlijk is. Barsten door een strafschop zou te wreed zijn geweest," sprak hij bij RTBF.

De coach prees de ingesteldheid van zijn team. "We durfden hen aan te vallen vanuit de rug, we zetten hoge druk vanaf het begin. We waren ambitieus en veroverend. Het is ons goed gelukt en we hebben het stadion laten juichen."

De promovendi hebben laten zien dat ze kunnen concurreren met de grote namen in België. "We zijn in staat om punten te pakken tegen iedereen," legde de coach uit.