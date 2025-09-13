"Gebrek aan geluk? We verdienden het niet!", is Nicky Hayen streng voor zijn spelers na nederlaag tegen La Louvière

Een slechte generale repetitie voor Club Brugge met het oog op de start van de Champions League komende week. Op het veld van La Louvière gingen de troepen van Nicky Hayen met 1-0 onderuit.

Geen geluk

Blauw-Zwart gooide de zege vooral te grabbel in de eerste helft, dat besefte Club-kapitein Hans Vanaken maar al te goed. "We waren te slordig toen en creëerden amper gevaar. In de tweede helft hadden we wat meer mogelijkheden maar hadden we het geluk niet aan onze zijde om te scoren", oordeelde hij.

"Geluk?", vroeg trainer Nicky Hayen wanneer hij de uitleg van Hans Vanaken teruggeketst kreeg. "Misschien net aan het einde van de wedstrijd maar verder hadden we geen gebrek aan geluk. Onze penalty was het voorbeeld van onze wedstrijd. Eentje met veel frustraties. En aan het einde van de rit verdiende La Louvière de zege", is Hayen streng.



Jackers en andere beelden

Waar wrong het schoentje voor de vice-landskampioen dan? "Ervaring alleen is niet genoeg", is de trainer duidelijk. "De honger was er niet genoeg. Zij hebben dat 99 minuten gedaan, lijf en leden ervoor gegooid maar wij niet en dan krijg je het lastig hier."

Of het schoentje niet wrong bij een nieuwe fout van Nordin Jackers wou Hayen niet benadrukken. Hij maakte zich er snel vanaf door te zeggen dat hij de beelden nog eens moest terugkijken. "En het duel wordt ook niet aangegaan nadien", benadrukt hij.

Bij de drie penaltyfases had Hayen de beelden alleszins wel al gezien, of toch zeker van de tweede penalty die werd teruggefloten door de VAR na hands. "Aan het begin van het seizoen kregen we mee dat het een risico zou zijn om je breed te maken als verdediger. Dan is het maar de vraag of die verdediger van La Louvière zich breed maakte of het zijn steunhand was...", besloot hij.