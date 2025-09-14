Club-aanvaller is scherp voor eigen prestatie: "Het was gewoon niet goed genoeg"

Club-aanvaller is scherp voor eigen prestatie: "Het was gewoon niet goed genoeg"
Foto: © photonews

Club Brugge beet op zaterdag zijn tanden stuk op het energieke en gretige La Louvière. Het verloor met het kleinste verschil in wat over de hele lijn een frustrerende avond werd voor Blauw-Zwart.

In de eerste helft begon Club Brugge met hoge druk en monopoliseerde het de bal, maar La Louvière wist zich na een klein kwartier goed te herstellen. Daarna was het vooral de thuisploeg die tot kansen wist te komen en uiteindelijk ook te scoren, weliswaar geholpen door Club-doelman Nordin Jackers.

Achteraf keken ze bij Club in eigen boezem, goed beseffende dat de prestatie onvoldoende was om aanspraak te maken op de overwinning. Spits Nicolo Tresoldi, die over de gehele wedstrijd amper in het stuk voorkwam, was scherp voor de prestatie van zijn team.

Dat vertelde hij na de wedstrijd voor de microfoon van rechtenhouder DAZN: "Het is niet evident om uit te leggen, maar het was gewoon niet goed genoeg. En dan vooral de kwaliteit. Dat moet nu verbeteren."

Tresoldi gooit met bloemetjes naar La Louvière

Naast kritisch te zijn voor de eigen prestatie, liet Tresoldi zich ook positief uit over het geleverde spel van La Louvière: "Zij waren wel heel goed. Ze wonnen veel eerste én tweede ballen. Daarom werd het voor ons ook moeilijk. De laatste twintig minuten werden we wel beter. Jammer dat die penalty niet binnen gaat."

En dus likt Club nu zijn wonden na een tweede competitienederlaag. Maar veel tijd om te rouwen is er niet, want donderdag wacht alweer een nieuwe opdracht. Dan komt AS Monaco over de vloer in wat de eerste partij van de Champions League-campagne wordt voor Blauw-Zwart.

Corrigeer

