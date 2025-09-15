Nog eentje waar Besnik Hasi op wacht, maar dit deed al veel deugd: "Trots op mezelf"

Het is nog wachten op Ilay Camara en Anderlecht heeft twee backs die zowel defensief als aanvallend iets kunnen bijdragen. Hoe belangrijk dat wel is bewees Killian Sardella zondag al.

Sardella was belangrijk met een assist op Luiz Vázquez. Voor de verdediger voelde het gelijkspel als een overwinning. “Het is zelfs meer waard dan een punt. We bouwen vertrouwen op voor de toekomst. Dit kan een fundamenteel moment zijn”, vertelde hij.

Sardella ziet het duel als een nieuw vertrekpunt voor paars-wit. “Het is een soort seizoenstart voor ons. We gaan dit momentum vasthouden en tonen de juiste mentaliteit. De fans staan achter ons en we willen hen geven wat ze verdienen.”



Voor het eerst in maanden stond de vleugelverdediger opnieuw in de basis. “Het is zes maanden geleden dat ik nog eens mocht starten. Ik ben trots op mezelf, ik heb een lange weg afgelegd.”

Zijn terugkeer leverde meteen resultaat op met een beslissende pass. “Ik ben blij dat ik belangrijk kon zijn. Het doet deugd om zo bij te dragen.”

Sardella is een belangrijk puzzelstuk bij Anderlecht. Hij moet de nodige snelheid waar Hasi het altijd over heeft bijbrengen. Met ook nog Camara op komst zou het Anderlecht wel eens een serieuze boost kunnen geven.