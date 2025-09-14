Pocognoli vreest: sterkhouder niet van de partij in levensbelangrijk duel tegen PSV Eindhoven?

Union SG wist in allerijl dan toch nog de drie punten mee te pakken uit Denderleeuw. Dat is een opsteker richting de wedstrijd tegen PSV aankomende dinsdag. Toch was er ook slecht nieuws te melden.

Union SG won uiteindelijk dan toch nog de wedstrijd tegen Dender met 0-1. Met 17 op 21 blijven ze op die manier ook na zeven speeldagen aan de leiding in de Jupiler Pro League.

Kapitein was er al niet bij tegen Dender

Een opsteker richting de belangrijke wedstrijd in de Champions League tegen PSV komende dinsdag. En dus is het alle hens aan dek voor de Brusselaars.



Lees ook... Union zet aanvaller dan toch op Europese lijst voor Champions League-campagne

Mogelijk moet Union SG bovendien een echte sterkhouder missen, want Christian Burgess is uiterst twijfelachtig voor de wedstrijd tegen De Lampenclub.

Burgess onzeker voor wedstrijd tegen PSV

Tegen Dender werd hij gespaard, maar mogelijk is hij er ook dinsdag niet bij. Na een blessure tegen Anderlecht kreeg hij een hechting in de voet, waarvan hij nog niet helemaal hersteld is.

"Hij kon een paar weken niet trainen met de bal en is dus onzeker voor de match tegen PSV", klonk het na de zege in Dender. Als kapitein en groter roerganger is Burgess heel belangrijk voor Union, dus zullen ze er alles aan doen om hem alsnog klaar te stomen voor het duel tegen PSV Eindhoven.