Union zet aanvaller dan toch op Europese lijst voor Champions League-campagne

Enkele dagen voor het grote debuut in de Champions League heeft Union nog een wijziging doorgevoerd aan de lijst met spelers die op het kampioenenbal in actie mogen komen. De Zwitser Marc Giger vervangt de geblesseerde Fuseini.

Op zaterdag trok Union naar Dender. In de eerste wedstrijd van Hayk Milkon als coach, weerde de rode lantaarn zich kranig. Maar in het absolute slot vond Union dan toch het gaatje en ging het met de drie punten naar huis.

Missie volbracht dus. En dan kan nu de volledige focus op de wedstrijd van dinsdag. Dan trekt Union naar Eindhoven voor zijn grote debuut in de Champions League tegen de Nederlandse kampioen PSV.



Giger dan toch op Europese lijst

Voor die Champions League moeten clubs een spelerslijst indienen wie allemaal in aanmerking komt om opgesteld te worden. Daar heeft de landskampioen in laatste instantie toch nog een wijziging aan doorgevoerd. Marc Giger vervangt Mohammed Fuseini, schrijft Het Nieuwsblad.

Die laatste is voor enkele maanden out met een enkelblessure. Indien een speler minstens zestig dagen geblesseerd is, kan hij tijdelijk worden vervangen. En dat doet Union dus met Giger, die zaterdag nog de assist verzorgde voor het winnende doelpunt van Rodriguez.

Een begrijpelijke beslissing van de Brusselaars. Door de blessure van Fuseini en de twee speeldagen schorsing die Raul Florucz nog moet uitzitten na een uitsluiting bij zijn voriger club werd de spoeling voorin wel erg dun. Met Giger proberen ze dat probleem op te vangen.