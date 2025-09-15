Christiaan Ravych reageert teleurgesteld na verlies tegen Charleroi: "Dat is onvergeeflijk"

Cercle Brugge verloor zondag in eigen huis van Charleroi. De vereniging speelde een slechte wedstrijd waardoor Charleroi terecht de drie punten meenam over de taalgrens.

Het werd zondag 2-3 in het Jan Breydelstadion. Dankzij een strafschop in minuut 87 kon Pieter Gerkens de 2-3 op het bord zetten. Dat zorgde nog voor een onverhoopt spannend slot, maar Cercle kon geen punt meer redden.

Teleurstelling bij Ravych

Het was voor de Vereniging een wedstrijd om snel te vergeten. Dat besefte ook Cercle-verdediger Christiaan Ravych na de wedstrijd. "We hebben onze fans tegen Charleroi in de steek gelaten, zoveel is wel duidelijk," sprak de 23-jarige Belg bij HLN.

Cinel benoemt de pijnpunten

Ook Cercle-coach Onur Cinel zag dat het niet goed was. Hij benoemde de pijnpunten van zijn team. "Ik miste intensiteit, ik miste gedrevenheid. Charleroi heeft ons op alle domeinen overklast in die eerste periode. Hun zege is dan ook volkomen verdiend," klonk het bij Cinel.

Gemis van Utkus

Voor Ravych was het even wennen tegen Charleroi. Zijn vaste teamgenoot achterin, Edgar Utkus, was er niet bij. "Het was vooral jammer dat Edgar ontbrak, want wij tweeën hadden in de drie matchen voor de break echt een goede klik."

Op naar KV Mechelen

Ravych blijft hoopvol voor de wedstrijd tegen KV Mechelen, maar wil zich niet laten verrassen Achter de Kazerne: “We waren gewoon niet scherp genoeg aan de match begonnen. Dat zal volgende week op KV Mechelen anders moeten. Zelfs al onderging Malinwa een make-over na het vertrek van jongens als Schoofs en Storm, je weet dat je Achter de Kazerne tegen het enthousiaste publiek moet opboksen. Maar net dat heb ik altijd leuk gevonden aan onze wedstrijden in Mechelen.”