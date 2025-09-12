Eerste update wordt gegeven over erg onfortuinlijke Standard-speler: "Zoiets nog nooit gezien in mijn carrière"

Wat was het voor heel Standard schrikken, toen reeds in de openingsminuut één van de thuisspelers neerging. Vervolgens vormden beide teams een cirkel rond Josué Homawoo. Dan vrees je wel even voor een erge afloop.

"Zeker voor Josué was het verschrikkelijk om zo aan de wedstrijd te beginnen", trapt Standard-trainer Vincent Euvrard een open deur in. "Ik heb zoiets nog nooit gezien in mijn carrière. Niet als speler en niet als trainer. Hij loopt een hersenletsel op en krijgt daarna een epileptische aanval. Het gaat nu al beter met hem", geeft hij een eerste update over zijn speler.

Er is dus al wel wat positief nieuws over de Togolees. Dat betekent niet dat Euvrard hem snel opnieuw zal kunnen inzetten. "Hij zal wel enige tijd out zijn. Hij overnacht in het ziekenhuis, misschien blijft hij daar wel enkele dagen." Alle onderzoeken moeten uiteraard grondig gevoerd worden, zodat Homawoo er niets aan overhoudt.



Bafdili zag zijn tegenstander niet

Bilal Bafdili was de KV Mechelen-speler die betrokken was bij die fase. "Ik had de bal eerst niet zien komen. Er is dan een contact. Ik had mijn tegenstander ook niet meteen in de gaten, want hij stond in mijn rug. Hoe dat contact precies tot stand is gekomen, weet ik dus niet. Ik hoop dat het snel beter met hem gaat. Natuurlijk was er even paniek. Als je een speler in zo’n staat op het veld ziet, is er altijd een zekere angst."

Gelukkig had het medisch personeel dat zich met Homawoo bezig hield relatief goed nieuws. "De dokters hebben ons wel al wat gerustgesteld. Het is niet zo eenvoudig om daarna verder te gaan met de match, maar dat is wel wat je moet doen." Dat is inderdaad een klik in het hoofd die je moet kunnen maken als profvoetballer.

Memorabel debuut voor Servais

KV Mechelen-debutant Mathis Servais vertelde ook wat hij kon waarnemen. "Ik heb het niet goed kunnen zien. Het was kop tegen kop. Ze hebben mij gezegd dat de speler van Standard een aanval van epilepsie had. Dat zijn geen dingen die je wil zien op een voetbalveld. Ik hoop dat het gauw beter met hem gaat en hij goed herstelt."