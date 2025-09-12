Angstaanjagende botsing in Standard - KV Mechelen krijgt Sclessin stil: iedereen duimt voor goede afloop voor thuisspeler

Standard - KV Mechelen is de opener van de zevende speeldag in de JPL. Al in de openingsminuut grepen vele aanwezigen op Sclessin zich naar de haren.

De bezoekers namen de aftrap voor hun rekening. Er werd meteen een lange bal verstuurd richting Bilal Bafdili. Die zag Josué Homawoo niet zien komen in zijn rug: het werd zo meteen een pittig duel tussen een speler van Standard en KV Mechelen. Dat was nog niet zozeer het grootste probleem, maar Homawoo kwam ook erg slecht neer.

Terwijl Bafdili snel weer opstond, bleef de Togolese verdediger van Standard lange tijd op de grond liggen. Hij werd hierbij verzorgd door bijzonder alerte medici zodra ze het veld betraden. Alle verzorgers en aanwezige medische teams werden door spelers van beide ploegen en de ref ook aangemaand zo snel mogelijk het veld op te komen.



Lees ook... LIVE: Ayensa moet in tweede helft voor doelpunten van Standard komen zorgen

Luid applaus van publiek voor Homawoo

Uiteindelijk werd Homawoo afgevoerd op een brancard, onder luid applaus van het publiek. Eerder was al eens een applaus uit de tribunes opgestegen ter aanmoediging. Toeval wil dat de verdediger eerst zelfs onzeker was voor deze match. Na het uitvallen van Hautekiet werd hij alsnog aan de aftrap gebracht, maar lang speelde hij dus niet.

Toen Homawoo van het veld werd gedragen op een draagberrie, gaf het scorebord al de tiende minuut aan. Het duurde dus een kleine tien minuten langer dan voorzien voor deze partij écht kon beginnen. Homawoo werd vervangen door de Fransman Ibrahim Karamoko, van opleiding een defensieve middenvelder. Hij had wel overtuigd als centrale verdediger in de oefenmatch tegen Fortuna Sittard.

Blijft Standard-speler gespaard van zware blessure?

Zo was dit absoluut niet het begin van de wedstrijd waar alle spelers en de meer dan 17 000 toeschouwers zich aan verwacht hadden. Laten we met zijn allen duimen dat Homawoo er geen al te zware blessure aan overhoudt.