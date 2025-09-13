🎥 KV Mechelen laat zich horen over VAR-interventies en beslissingen ref over strafschopgevallen: oordeel ook zelf

In de eerste competitiematch van het weekend waren er al een paar VAR-tussenkomsten en strafschopgevallen. Het werd telkens een beslissing in het nadeel van KV Mechelen.

"We geven domweg een penalty weg", doelt trainer Fred Vanderbiest op het Mechelse balverlies achteraan voorafgaand aan de elfmeter voor Standard, omgezet door Ilaimaharitra. "Of het een strafschop is, ga ik in het midden laten: je kunt hem geven of je kunt hem niet geven. Net als bij de mogelijke strafschop voor ons. Die geven ze dan niet spijtig genoeg."

Vanderbiest was tijdens de wedstrijd kwaad dat zijn ploeg geen elfmeter kreeg, maar bleef er achteraf vrij rustig over. "Dat zijn fifty-fifty penalty's. Daar gaan we duidelijk over zijn. Het is wat het is." De penalty voor Standard kwam er voor handspel van Konaté. Aan de overkant kreeg Karamoko dan weer de bal tegen zijn arm.



🖥️ | Standard de Liège opent de score na een penalty wegens hands van Mory Konaté. ✋😬 #STAKVM pic.twitter.com/hDNaqJROav — DAZN België (@DAZN_BENL) September 12, 2025

De VAR riep scheidsrechter Laforge twee keer naar het scherm, maar die nam geen twee keer dezelfde beslissing. Mechelen-spelers Bafdili en Servais hadden de beelden nog niet bekeken toen ze vlak na de wedstrijd reageerden. Dat kan u hieronder en hierboven wel doen. "Dat zijn de beslissingen van de scheidsrechter. Daar kunnen we jammer genoeg niets aan doen", haalde Bilal Bafdili de schouders op.

🔎 | Geen penalty voor KV Mechelen, een terechte beslissing? ❌👀 #STAKVM pic.twitter.com/BfCQSoZvOl — DAZN België (@DAZN_BENL) September 12, 2025

"Als we op dat moment een strafschop hadden gekregen, was de wedstrijd wel anders verlopen", merkt hij op. "We begonnen met goede intenties aan de tweede helft. We wilden goed werk leveren, maar dan komt er een penalty door fouten die we zelf maken. Dat is spijtig. Het toont aan dat er nog werk aan de winkel is, maar iedereen kan eens een fout maken. We moeten niemand met de vinger wijzen."

Het debuut van Mathis Servais bij KV Mechelen werd dus gekruid met enkele betwistbare fases. "Ik heb de twee fases niet goed gezien. Er is ook de invloed van het publiek", haalt de ex-speler van Beveren een factor aan. "De twee strafschopgevallen zijn dus niet helemaal hetzelfde."