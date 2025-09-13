Euvrard verwijt zijn ploeg één zaak tegen KV Mechelen, Vanderbiest grijpt in met doelmannenwissel: dit zijn de redenen

Vincent Euvrard heeft zijn eerste thuiswedstrijd als trainer van Standard achter de rug. KV Mechelen is een puntje komen pakken op Sclessin: over de gelijkmaker was Euvrard dan ook niet te spreken.

In eerste instantie zaten ze bij Standard uiteraard heel erg in Josué Homawoo, die onder andere een epilepsie-aanval had. Euvrard gaf na afloop van de partij al een eerste update en inmiddels hebben we ook nog meer goed nieuws gekregen over de Standard-speler. Wat dat betreft mag er dus wel opluchting zijn aan de Luikse zijde.

Naast Homawoo bespreekt Euvrard de eerste helft van Standard in de video hierboven. Daar was hij grotendeels tevreden over. Daarna had de coach het ook nog over de tweede helft en over de Mechelse gelijkmaker. "Die kwam er uitgerekend op een moment dat we met een man meer op het veld stonden. Die actie moeten we altijd kunnen verdedigen."



Het moet wel gezegd dat met de opbouw van Mechelen en de afwerking van Kerim Mrabti in die fase weinig mis was. De Zweed ging kort daarna naar de kant: het bleek om een misverstand te gaan. Hieronder kunt u bekijken wat de algemene analyse van Fred Vanderbiest was over de partij van vrijdagavond. Daarna ging het onder meer voor de keuze voor Nacho Miras.

Vanderbiest had verrast door de Spanjaard, tot dusver tweede doelman bij KVM, de voorkeur te geven onder de lat. "Je hebt de laatste wedstrijden ook gezien, hè", antwoordde Vanderbiest op onze vraag naar meer duiding. "Nacho heeft het goed gedaan tegen Gent. Ik vond hem ook iets scherper op training, hij geeft meer rust aan de verdediging. Ortwin De Wolf was de laatste wedstrijden iets minder."

Voorts was het ook de eerste wedstrijd van Fredrik Hammar als aanvoerder van KV Mechelen, na het vertrek van Rob Schoofs. "Hammar gaat altijd voorop in de strijd. Het is niet altijd mooi, maar hij neemt heel veel verantwoordelijkheid en pakt de ploeg op sleeptouw. Automatisch ben je geneigd om zo iemand kapitein te maken."