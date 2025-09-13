Reactie Euvrard verwijt zijn ploeg één zaak tegen KV Mechelen, Vanderbiest grijpt in met doelmannenwissel: dit zijn de redenen

Euvrard verwijt zijn ploeg één zaak tegen KV Mechelen, Vanderbiest grijpt in met doelmannenwissel: dit zijn de redenen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vincent Euvrard heeft zijn eerste thuiswedstrijd als trainer van Standard achter de rug. KV Mechelen is een puntje komen pakken op Sclessin: over de gelijkmaker was Euvrard dan ook niet te spreken.

In eerste instantie zaten ze bij Standard uiteraard heel erg in Josué Homawoo, die onder andere een epilepsie-aanval had. Euvrard gaf na afloop van de partij al een eerste update en inmiddels hebben we ook nog meer goed nieuws gekregen over de Standard-speler. Wat dat betreft mag er dus wel opluchting zijn aan de Luikse zijde.

Naast Homawoo bespreekt Euvrard de eerste helft van Standard in de video hierboven. Daar was hij grotendeels tevreden over. Daarna had de coach het ook nog over de tweede helft en over de Mechelse gelijkmaker. "Die kwam er uitgerekend op een moment dat we met een man meer op het veld stonden. Die actie moeten we altijd kunnen verdedigen."

Lees ook... Julien Gorius komt met opvallende bekentenis over Vincent Euvrard: "We konden samen vertrekken"

Het moet wel gezegd dat met de opbouw van Mechelen en de afwerking van Kerim Mrabti in die fase weinig mis was. De Zweed ging kort daarna naar de kant: het bleek om een misverstand te gaan. Hieronder kunt u bekijken wat de algemene analyse van Fred Vanderbiest was over de partij van vrijdagavond. Daarna ging het onder meer voor de keuze voor Nacho Miras.

Vanderbiest had verrast door de Spanjaard, tot dusver tweede doelman bij KVM, de voorkeur te geven onder de lat. "Je hebt de laatste wedstrijden ook gezien, hè", antwoordde Vanderbiest op onze vraag naar meer duiding. "Nacho heeft het goed gedaan tegen Gent. Ik vond hem ook iets scherper op training, hij geeft meer rust aan de verdediging. Ortwin De Wolf was de laatste wedstrijden iets minder."

Voorts was het ook de eerste wedstrijd van Fredrik Hammar als aanvoerder van KV Mechelen, na het vertrek van Rob Schoofs. "Hammar gaat altijd voorop in de strijd. Het is niet altijd mooi, maar hij neemt heel veel verantwoordelijkheid en pakt de ploeg op sleeptouw. Automatisch ben je geneigd om zo iemand kapitein te maken."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
KV Mechelen
Vincent Euvrard
Frederik Vanderbiest
Nacho Miras

Meer nieuws

Julien Gorius komt met opvallende bekentenis over Vincent Euvrard: "We konden samen vertrekken"

Julien Gorius komt met opvallende bekentenis over Vincent Euvrard: "We konden samen vertrekken"

15:45
🎥 KV Mechelen laat zich horen over VAR-interventies en beslissingen ref over strafschopgevallen: oordeel ook zelf Reactie

🎥 KV Mechelen laat zich horen over VAR-interventies en beslissingen ref over strafschopgevallen: oordeel ook zelf

09:45
5
LIVE: Vroege voorsprong voor Zulte Waregem tegen OH Leuven! Live

LIVE: Vroege voorsprong voor Zulte Waregem tegen OH Leuven!

16:14
Het jaar te veel? Van Der Elst vindt de uitleg voor situatie Simon Mignolet bij Club Brugge

Het jaar te veel? Van Der Elst vindt de uitleg voor situatie Simon Mignolet bij Club Brugge

16:00
Standard komt met enigszins geruststellende update over Josué Homawoo

Standard komt met enigszins geruststellende update over Josué Homawoo

10:00
De Condé spreekt klare taal over vertrekker: "Belofte gedaan aan meest fanatieke supporters"

De Condé spreekt klare taal over vertrekker: "Belofte gedaan aan meest fanatieke supporters"

14:30
Ivan Leko weet nu al tegen wie Club Brugge zal stunten in de Champions League

Ivan Leko weet nu al tegen wie Club Brugge zal stunten in de Champions League

15:30
Vrancken heeft een duidelijke boodschap over de transferzomers van Baro bij KAA Gent

Vrancken heeft een duidelijke boodschap over de transferzomers van Baro bij KAA Gent

15:00
1
Eerste update wordt gegeven over erg onfortuinlijke Standard-speler: "Zoiets nog nooit gezien in mijn carrière" Reactie

Eerste update wordt gegeven over erg onfortuinlijke Standard-speler: "Zoiets nog nooit gezien in mijn carrière"

23:56
Lommel moet rug recht na bekeruitschakeling tegen zwarte beest: "Mijlpaal mooier maken"

Lommel moet rug recht na bekeruitschakeling tegen zwarte beest: "Mijlpaal mooier maken"

15:15
Kadiri met Dender tegen Union SG: "Ik trok meermaals naar het Dudenpark"

Kadiri met Dender tegen Union SG: "Ik trok meermaals naar het Dudenpark"

14:15
Schrikwekkend moment na aftrap en de VAR die zijn rol speelt: Standard en KV Mechelen delen de punten na bewogen avond

Schrikwekkend moment na aftrap en de VAR die zijn rol speelt: Standard en KV Mechelen delen de punten na bewogen avond

22:53
Transfers van Dolberg en Simic naast elkaar gelegd: "Het kan toch niet anders?"

Transfers van Dolberg en Simic naast elkaar gelegd: "Het kan toch niet anders?"

14:00
Wat heeft Hatenboer wel dat Rits niet heeft om met A-kern van Anderlecht mee te mogen trainen?

Wat heeft Hatenboer wel dat Rits niet heeft om met A-kern van Anderlecht mee te mogen trainen?

13:30
2
LIVE: Pakt Club Brugge volle buit in La Louvière in generale repetitie op Champions League-campagne?

LIVE: Pakt Club Brugge volle buit in La Louvière in generale repetitie op Champions League-campagne?

13:00
"Ik dacht alles gezien te hebben": Wouter Vrancken ziet dat alle rotte appels weg zijn bij STVV

"Ik dacht alles gezien te hebben": Wouter Vrancken ziet dat alle rotte appels weg zijn bij STVV

13:15
26+1: wat houdt dat extra miljoen euro in dat Genk voor Tolu kan vangen?

26+1: wat houdt dat extra miljoen euro in dat Genk voor Tolu kan vangen?

13:00
Angstaanjagende botsing in Standard - KV Mechelen krijgt Sclessin stil: iedereen duimt voor goede afloop voor thuisspeler

Angstaanjagende botsing in Standard - KV Mechelen krijgt Sclessin stil: iedereen duimt voor goede afloop voor thuisspeler

21:30
Stef Wils over doelmannenkwestie: "Boodschap was duidelijk"

Stef Wils over doelmannenkwestie: "Boodschap was duidelijk"

12:00
1
Domenico Tedesco charmeert bij Fenerbahçe: "Hij heeft meteen indruk gemaakt"

Domenico Tedesco charmeert bij Fenerbahçe: "Hij heeft meteen indruk gemaakt"

12:30
Ivan Leko voorafgaand aan clash met ex-ploeg Antwerp: "Zal vreemd aanvoelen"

Ivan Leko voorafgaand aan clash met ex-ploeg Antwerp: "Zal vreemd aanvoelen"

11:20
1
Yannick Carrasco matchwinnaar voor Saudische werkgever

Yannick Carrasco matchwinnaar voor Saudische werkgever

11:00
Georges-Louis Bouchez uit zich positief over rechtenhouder DAZN: "Moeten hen ondersteunen"

Georges-Louis Bouchez uit zich positief over rechtenhouder DAZN: "Moeten hen ondersteunen"

10:30
7
LIVE: Zulte Waregem recupereert twee geblesseerden en kan ook nieuwkomer gebruiken in belangrijk duel tegen OH Leuven

LIVE: Zulte Waregem recupereert twee geblesseerden en kan ook nieuwkomer gebruiken in belangrijk duel tegen OH Leuven

08:45
Arthur Theate en Eintracht Frankfurt gaan kopje onder tegen negen(!) tegenstanders

Arthur Theate en Eintracht Frankfurt gaan kopje onder tegen negen(!) tegenstanders

09:30
1
Hans Cornelis keert met Charleroi terug naar "zijn" Cercle Brugge: "Protest voor mijn eerste training"

Hans Cornelis keert met Charleroi terug naar "zijn" Cercle Brugge: "Protest voor mijn eerste training"

08:20
Deze wedstrijden staan zaterdag op het programma in de Challenger Pro League!

Deze wedstrijden staan zaterdag op het programma in de Challenger Pro League!

09:00
Arthur Vermeeren begint goed aan avontuur bij Marseille

Arthur Vermeeren begint goed aan avontuur bij Marseille

08:40
Vijftal Beerschot-supporters afgevoerd naar het ziekenhuis tijdens zege op veld RSCA Futures

Vijftal Beerschot-supporters afgevoerd naar het ziekenhuis tijdens zege op veld RSCA Futures

08:00
3
Nicky Hayen maakt de balans op en moet liefst vier(!) belangrijke spelers missen

Nicky Hayen maakt de balans op en moet liefst vier(!) belangrijke spelers missen

07:00
Bij Lierse likken ze hun wonden na nieuwe competitienederlaag: "Dit moet ons wakker schudden"

Bij Lierse likken ze hun wonden na nieuwe competitienederlaag: "Dit moet ons wakker schudden"

07:40
1
'20 miljoen euro was niet voldoende: Anderlecht heeft grootse plannen met sterkhouder'

'20 miljoen euro was niet voldoende: Anderlecht heeft grootse plannen met sterkhouder'

06:30
3
Slecht nieuws voor Rode Duivel, die meerdere weken aan de kant zal staan

Slecht nieuws voor Rode Duivel, die meerdere weken aan de kant zal staan

07:20
1
Stijn Vreven wendt crisis af, Beerschot zet druk op Kortrijk en Beveren

Stijn Vreven wendt crisis af, Beerschot zet druk op Kortrijk en Beveren

23:00
4
'Het gaat verder: Anderlecht neemt nu ook afscheid van vertrouweling Vandenhaute'

'Het gaat verder: Anderlecht neemt nu ook afscheid van vertrouweling Vandenhaute'

22:30
Stef Wils blikt terug op transferzomer Antwerp: "Wisten dat dit kon gebeuren"

Stef Wils blikt terug op transferzomer Antwerp: "Wisten dat dit kon gebeuren"

22:00
11

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 18:15 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 20:45 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 14/09 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Ivan Leko voorafgaand aan clash met ex-ploeg Antwerp: "Zal vreemd aanvoelen" BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Vrancken heeft een duidelijke boodschap over de transferzomers van Baro bij KAA Gent Joe Joe over Wat heeft Hatenboer wel dat Rits niet heeft om met A-kern van Anderlecht mee te mogen trainen? King of Highbury King of Highbury over Arsenal - Nottingham Forest: 3-0 Oisin Oisin over Georges-Louis Bouchez uit zich positief over rechtenhouder DAZN: "Moeten hen ondersteunen" H.J. H.J. over Vijftal Beerschot-supporters afgevoerd naar het ziekenhuis tijdens zege op veld RSCA Futures YoniVL YoniVL over Stef Wils blikt terug op transferzomer Antwerp: "Wisten dat dit kon gebeuren" filip.dhose filip.dhose over Bij Lierse likken ze hun wonden na nieuwe competitienederlaag: "Dit moet ons wakker schudden" YoniVL YoniVL over Stef Wils over doelmannenkwestie: "Boodschap was duidelijk" theojana theojana over Speelschema Croky Cup is gekend, alle wedstrijden live te zien bij DAZN Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved