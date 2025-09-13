Standard komt met enigszins geruststellende update over Josué Homawoo

Standard speelde op vrijdagavond gelijk tegen KV Mechelen. Dat was uiteindelijk bijzaak, want in de eerste minuut was er al een akelige botsing tussen Josué Homawoo en Bilal Bafdili. De Luikse club heeft op zaterdag een update gegeven over de situatie van hun verdediger.

Het incident overschaduwde de hele wedstrijd: Al in de eerste minuut van de partij tussen Standard en KV Mechelen kwamen Josué Homawoo en Bilal Bafdili hard in aanraking met elkaar. De verdediger van Standard kon niet verder en werd naar het ziekenhuis afgevoerd.

Op zaterdag komt Standard op haar clubkanalen met extra informatie over zijn verdediger. En de communicatie is voorzichtig positief. "De eerste onderzoeken zijn geruststellend en hebben geen letsels of bloeduitstortingen aan de schedel of de nekwervels aangetoond", klinkt het bij de Rouches.



Nog even in het ziekenhuis ter observatie

Toch mag de 27-jarige verdediger het ziekenhuis voorlopig nog niet verlaten: "Josué is opgenomen op de spoedafdeling, waar hij minstens tot morgen (zondag) ter observatie zal blijven. Aanvullende onderzoeken zullen in de komende dagen worden uitgevoerd."

Dat Standard de komende tijd geen beroep kan doen op de Franse Togolees is duidelijk. Hoelang dat zal zijn, is voorlopig gissen: "De duur van zijn onbeschikbaarheid zal binnenkort worden geëvalueerd. Wij wensen Josué een spoedig herstel toe.”

De partij tussen Standard en KV Mechelen eindigde uiteindelijk op 1-1 na doelpunten van Ilaimaharitra en Mrbati. Standard springt daardoor (voorlopig) naar de achtste plaats in het klassement. Vincent Euvrard is zijn tijdperk als Standard-coach begonnen met één op zes.