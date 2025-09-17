Interview Exclusief: na een sterke prestatie tegen Standard wil Nacho Miras uitblinken in de Jupiler Pro League

Exclusief: na een sterke prestatie tegen Standard wil Nacho Miras uitblinken in de Jupiler Pro League
Foto: © photonews

De doelman van KV Mechelen, Nacho Miras, maakte enkele reddingen tegen Standard en was zelfs aan de goede kant vertrokken bij de strafschop van Marco Ilaimaharitra. We hebben kennis mogen maken met de voormalige doelman van Dender, die droomt van La Liga.

Na het gelijkspel (1-1) van KV Mechelen op Sclessin, geniet Nacho Miras eindelijk van zijn nummer één status in de Pro League. De 25-jarige Spaanse doelman, die al enkele seizoenen in België verblijft, heeft moeten wachten voordat hij kon doorbreken.

"Het nummer één zijn van een club in de Pro League is altijd mijn doel geweest toen ik hier kwam," vertelt hij ons. "Toen ik bij Dender aankwam, wilde ik al de D1A bereiken. Nu is het realiteit geworden en ik ben superblij. Ik heb enkele wedstrijden gespeeld en ik wil niet stoppen. Mijn doel is om door te gaan, zoveel mogelijk minuten te spelen en vooral het team te helpen."

Nacho Miras droomt van La Liga

Ambitieus stelt de doelman ook collectieve doelen: "De club wil zoveel mogelijk winnen en strijden voor de Champions' Play-offs", verklaart hij.

Wat zijn persoonlijke dromen betreft, verbergt hij die niet: "Als Spaanse speler is het de droom van iedereen om ooit in La Liga te spelen. Maar ik blijf liever gefocust op het heden. Hier in Mechelen ben ik gelukkig, ik wil vooruitgang boeken en bijdragen aan het team. De toekomst, we zullen zien. Maar het is waar dat ik een fan ben van Betis!"

Om vooruitgang te boeken, haalt Miras inspiratie uit rolmodellen. "Adrien San Miguel (Betis)? Het is een doelman met een geweldige carrière. Ik neem hem zeker als voorbeeld", legt hij uit. En wanneer Iker Casillas ter sprake komt, verbergt de Spanjaard zijn bewondering niet: "Ik ben opgegroeid terwijl ik hem in zijn hoogtijdagen bekeek, net zoals elke jonge Spaanse doelman."

