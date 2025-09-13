Aangename verrassing op Sclessin: "Ik ben benieuwd hoe ver hij zal geraken"

Aangename verrassing op Sclessin: "Ik ben benieuwd hoe ver hij zal geraken"
Fred Vanderbiest zag nog veel tekortkomingen in de wedstrijd tegen Standard. Hij is echter verheugd over het succesvolle debuut van de Namenaar Mathis Servais.

Bij de opening van de zevende speeldag in de Pro League speelden Standard en Malines vrijdagavond gelijk in Sclessin: 1-1. Fred Vanderbiest, die betreurde dat zijn team in de tweede helft geen penalty kreeg, gaf zijn analyse in de persconferentie. “Het was vanaf het begin een spannende wedstrijd, met veel intensiteit en duels vanaf de eerste minuut,” zei hij.

De eerste confrontatie van de partij zorgde meteen voor opschudding. Na amper enkele seconden viel Josué Homawoo neer na een contact met Bilal Bafdili. Sclessin hield zijn adem in gedurende tien minuten, tot de centrale verdediger uit Togo op een brancard het veld moest verlaten.

"Ik hoop vooral dat alles goed zal gaan voor hem, het was een zeer slecht moment. De manier waarop de spelers hem steunden, en hoe ze daarna alles gaven, dat is de schoonheid van voetbal."

Knappe eerste wedstrijd van Mathis Servais

Als goed nieuws kon Fred Vanderbiest voor het eerst een van de laatste aanwinsten van KV Mechelen opstellen: Mathis Servais. Hij liet een goede indruk achter tijdens zijn debuut in het Belgische topvoetbal.

"Voor zijn eerste wedstrijd in de Jupiler Pro League was hij niet slecht. Hij had op sommige momenten sneller kunnen zijn, je merkt dat het tempo hier veel hoger ligt. Hij heeft veel te bieden en ik ben benieuwd hoe ver hij zal komen", concludeerde Fred Vanderbiest.

