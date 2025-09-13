LIVE: Zulte Waregem recupereert twee geblesseerden en kan ook nieuwkomer gebruiken in belangrijk duel tegen OH Leuven

Zulte Waregem en OH Leuven staan op speeldag 7 tegenover elkaar in een duel dat toch al een beetje van moeten is voor beide teams. Zeker de thuisploeg wil een eerste thuisoverwinning gaan boeken om zo naast de Leuvenaars te raken in de stand.

Zulte Waregem is het seizoen met 4 op 18 begonnen, OH Leuven heeft drie punten meer en telt vooralsnog 7 op 18. In de Elindus Arena staat er voor beide ploegen dan ook heel wat op het spel.

Zulte Waregem wil winnen in eigen huis na 4 op 18

Essevee hield in de interlandbreak een teambuilding en speelde oefenwedstrijden tegen Club Brugge en Jong Cercle Brugge. Daarvan hopen ze de komende vier weken de vruchten te plukken.



Er kwamen ook nog twee nieuwkomers naar De Gaverbeek. Emran Soglo lijkt nog niet klaar, maar Marley Aké zou meteen in de kern kunnen zitten. Dat bevestigde coach Sven Vandenbroeck bij Essevee TV.

OH Leuven heeft snelheid op de counter

Vossen en Willen zouden er ook opnieuw bij kunnen zijn tegen OH Leuven, voor Lemoine komt de match vermoedelijk te vroeg. "Het is een beetje koffiedik kijken hoe ze zich gaan opstellen tegen ons", aldus de coach.

"We gaan tegen een defensief blok komen te spelen en het zal aan ons zijn om dat te doorbreken. Het zal een geduldige wedstrijd van ons moeten zijn, zeker omdat ze ook veel snelheid hebben op de counter."