Zulte Waregem zegt waar het op staat: "Daardoor de overwinning gehaald"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Waregem
| 0 reacties
Zulte Waregem zegt waar het op staat: "Daardoor de overwinning gehaald"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zulte Waregem heeft er drie hele belangrijke punten bij in de stand. Het klopte in eigen huis OH Leuven met 2-0. Het kwam een paar keer goed weg, maar hield uiteindelijk op karakter wel stand. Tot vreugde ook van coach Sven Vandenbroeck.

Sven Vandenbroeck was een gelukkige coach na de 2-0 overwinning, al was hij niet te beroerd om toe te geven dat het spel niet altijd even waanzinnig was. "Of het een verdiende zege was? Daar kan je over discussiëren. Zij hebben ook momenten gehad voor doel en wij hadden kansen om het af te maken. Het was niet de mooiste wedstrijd, maar wij zijn heel blij met de drie punten."

Mentaliteit schenkt Zulte Waregem de overwinning

"Mentaliteit schenkt ons de overwinning. We waren naar vier man achterin geschakeld om zo naar voren toe iets te betekenen. Het eerste kwartier was voor hen, na hun bal op de paal zijn we dingen goed beginnen uit te voeren."

Lees ook... "Geilheid voor doel ontbrak": David Hubert legt vinger op de wonde

"We zijn sneller voorin geraakt dankzij Ementa, daarom breng je hem. Dan valt het geluk een keertje aan onze kant. Na het kwartier en de 1-0 hebben we gebracht wat we wilden brengen. In de tweede helft zijn we goed overeind gebleven in het begin, ook al brachten zij meer in balbezit."

Omschakeling naar vijf man achterin tijdens tweede helft

"Ze begonnen met veel voorzetten te werken en dubbele flanken bijna, dus zijn wij met vijf achteraan gaan spelen. We hebben er ons voorgegooid en met karakter erdoor gesleept, met een goede redding van de doelman op momenten, dat kunnen we meenemen naar de toekomst."

"Dit is iets om op verder te bouwen, de spelers snakten naar een thuisoverwinning, de fans hadden er sinds de promotie naartoe geleefd dus goed om hen dat aan te bieden. We gaan een belangrijke maand in met een goed gevoel."

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Zulte Waregem
OH Leuven
Sven Vandenbroeck

Meer nieuws

"Geilheid voor doel ontbrak": David Hubert legt vinger op de wonde

"Geilheid voor doel ontbrak": David Hubert legt vinger op de wonde

19:16
1
"Gebrek aan geluk? We verdienden het niet!", is Nicky Hayen streng voor zijn spelers na nederlaag tegen La Louvière Reactie

"Gebrek aan geluk? We verdienden het niet!", is Nicky Hayen streng voor zijn spelers na nederlaag tegen La Louvière

23:35
Zucht van opluchting: Zulte Waregem boekt zeer belangrijke eerste thuisoverwinning tegen OH Leuven

Zucht van opluchting: Zulte Waregem boekt zeer belangrijke eerste thuisoverwinning tegen OH Leuven

17:56
Met penaltymisser als orgelpunt: La Louvière stunt en pakt drie punten tegen Club Brugge Reactie

Met penaltymisser als orgelpunt: La Louvière stunt en pakt drie punten tegen Club Brugge

22:49
🎥 Penalty of niet? Club Brugge niet te spreken na discutabele fase tegen RAAL

🎥 Penalty of niet? Club Brugge niet te spreken na discutabele fase tegen RAAL

23:00
4
Aangename verrassing op Sclessin: "Ik ben benieuwd hoe ver hij zal geraken"

Aangename verrassing op Sclessin: "Ik ben benieuwd hoe ver hij zal geraken"

22:30
LIVE: Twee VAR-momenten maar Club Brugge krijgt geen penalty in La Louvière Live

LIVE: Twee VAR-momenten maar Club Brugge krijgt geen penalty in La Louvière

20:30
Lois Openda kan meteen juichen bij Juventus na spectaculaire topper tegen Inter

Lois Openda kan meteen juichen bij Juventus na spectaculaire topper tegen Inter

22:00
Vincent Kompany rolt ex-club makkelijk op en stuurt Hamburg HSV met forfaitcijfers naar huis

Vincent Kompany rolt ex-club makkelijk op en stuurt Hamburg HSV met forfaitcijfers naar huis

21:40
Een slechte repetitie voor Union met de Champions League in gedachte, maar toch de drie punten tegen FC Dender

Een slechte repetitie voor Union met de Champions League in gedachte, maar toch de drie punten tegen FC Dender

20:13
Bescheiden debuut voor Basette en Leoni bij Reims, Teuma faalt vanaf de stip

Bescheiden debuut voor Basette en Leoni bij Reims, Teuma faalt vanaf de stip

21:20
1
🎥 Johan Bakayoko toont zijn klasse bij Leipzig en kroont zich tot matchwinnaar

🎥 Johan Bakayoko toont zijn klasse bij Leipzig en kroont zich tot matchwinnaar

21:00
Sollicitatie voor de Rode Duivels? Belg speelt zich in de kijker met twee doelpunten en assist

Sollicitatie voor de Rode Duivels? Belg speelt zich in de kijker met twee doelpunten en assist

20:30
🎥 Wow! Ploegmaat van Trossard maakt geweldig doelpunt voor Arsenal

🎥 Wow! Ploegmaat van Trossard maakt geweldig doelpunt voor Arsenal

20:00
1
De Cuyper is niet alleen: ook kapitein van de Rode Duivels valt geblesseerd uit in de Premier League

De Cuyper is niet alleen: ook kapitein van de Rode Duivels valt geblesseerd uit in de Premier League

19:30
Club Brugge in de Champions League: Philippe Clement legt de lat lager dan vorig jaar

Club Brugge in de Champions League: Philippe Clement legt de lat lager dan vorig jaar

18:30
Ai ai De Cuyper! Rode Duivel loopt blessure op na duw tegen reclameborden

Ai ai De Cuyper! Rode Duivel loopt blessure op na duw tegen reclameborden

19:00
Wordt Michael Verschueren de nieuwe voorzitter van Anderlecht? Olivier Deschacht spreekt klare taal

Wordt Michael Verschueren de nieuwe voorzitter van Anderlecht? Olivier Deschacht spreekt klare taal

18:00
Boskamp heeft heel goede reden om naar topper tussen Anderlecht en KRC Genk te kijken

Boskamp heeft heel goede reden om naar topper tussen Anderlecht en KRC Genk te kijken

17:30
1
Stijn Stijnen overweegt drastische maatregel om discussies in de toekomst te vermijden

Stijn Stijnen overweegt drastische maatregel om discussies in de toekomst te vermijden

18:15
2
Standard geeft eerste professioneel contract aan een voormalige jeugdspeler van Europese topclub

Standard geeft eerste professioneel contract aan een voormalige jeugdspeler van Europese topclub

17:15
Het jaar te veel? Van Der Elst vindt de uitleg voor situatie Simon Mignolet bij Club Brugge

Het jaar te veel? Van Der Elst vindt de uitleg voor situatie Simon Mignolet bij Club Brugge

16:00
Dedryck Boyata doet boekje open over zijn exit bij Club Brugge

Dedryck Boyata doet boekje open over zijn exit bij Club Brugge

17:00
Ligt dit scenario op tafel voor Thoelen? "Fantastisch verhaal, stiekem droomde ik ervan"

Ligt dit scenario op tafel voor Thoelen? "Fantastisch verhaal, stiekem droomde ik ervan"

16:30
4
Gewezen assistent Ives Serneels heeft job te strikken bij Europese voetbalbond UEFA

Gewezen assistent Ives Serneels heeft job te strikken bij Europese voetbalbond UEFA

22:15
Coach OH Leuven is duidelijk over Champions League: "Niet meer weggeven als we doen wat we moeten doen"

Coach OH Leuven is duidelijk over Champions League: "Niet meer weggeven als we doen wat we moeten doen"

19:45
Gent Ladies met Olympisch doelpunt voorbij Genk Ladies

Gent Ladies met Olympisch doelpunt voorbij Genk Ladies

16:15
LIVE: Zulte Waregem recupereert twee geblesseerden en kan ook nieuwkomer gebruiken in belangrijk duel tegen OH Leuven

LIVE: Zulte Waregem recupereert twee geblesseerden en kan ook nieuwkomer gebruiken in belangrijk duel tegen OH Leuven

08:45
Julien Gorius komt met opvallende bekentenis over Vincent Euvrard: "We konden samen vertrekken"

Julien Gorius komt met opvallende bekentenis over Vincent Euvrard: "We konden samen vertrekken"

15:45
Ivan Leko weet nu al tegen wie Club Brugge zal stunten in de Champions League

Ivan Leko weet nu al tegen wie Club Brugge zal stunten in de Champions League

15:30
Euvrard verwijt zijn ploeg één zaak tegen KV Mechelen, Vanderbiest grijpt in met doelmannenwissel: dit zijn de redenen Reactie

Euvrard verwijt zijn ploeg één zaak tegen KV Mechelen, Vanderbiest grijpt in met doelmannenwissel: dit zijn de redenen

14:40
Vrancken heeft een duidelijke boodschap over de transferzomers van Baro bij KAA Gent

Vrancken heeft een duidelijke boodschap over de transferzomers van Baro bij KAA Gent

15:00
3
De Condé spreekt klare taal over vertrekker: "Belofte gedaan aan meest fanatieke supporters"

De Condé spreekt klare taal over vertrekker: "Belofte gedaan aan meest fanatieke supporters"

14:30
Lommel moet rug recht na bekeruitschakeling tegen zwarte beest: "Mijlpaal mooier maken"

Lommel moet rug recht na bekeruitschakeling tegen zwarte beest: "Mijlpaal mooier maken"

15:15
Kadiri met Dender tegen Union SG: "Ik trok meermaals naar het Dudenpark"

Kadiri met Dender tegen Union SG: "Ik trok meermaals naar het Dudenpark"

14:15
Transfers van Dolberg en Simic naast elkaar gelegd: "Het kan toch niet anders?"

Transfers van Dolberg en Simic naast elkaar gelegd: "Het kan toch niet anders?"

14:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 14/09 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 14/09 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 14/09 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 14/09 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over La Louvière - Club Brugge: 1-0 Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Penalty of niet? Club Brugge niet te spreken na discutabele fase tegen RAAL Dog3 Dog3 over Standard - KV Mechelen: 1-1 Joe Joe over Wat heeft Hatenboer wel dat Rits niet heeft om met A-kern van Anderlecht mee te mogen trainen? Dirk1897 Dirk1897 over BREAKING: transfer naar Qatar gaat niet door, speler verbreekt eenzijdig contract met Zulte Waregem filip hendrix filip hendrix over 🎥 Wow! Ploegmaat van Trossard maakt geweldig doelpunt voor Arsenal Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Bescheiden debuut voor Basette en Leoni bij Reims, Teuma faalt vanaf de stip Steve--77 Steve--77 over "Geilheid voor doel ontbrak": David Hubert legt vinger op de wonde Dirk1897 Dirk1897 over FCV Dender EH - Union SG: 0-1 Dog3 Dog3 over Juventus - Inter Milaan: 4-3 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved