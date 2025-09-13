Zulte Waregem zegt waar het op staat: "Daardoor de overwinning gehaald"

Zulte Waregem heeft er drie hele belangrijke punten bij in de stand. Het klopte in eigen huis OH Leuven met 2-0. Het kwam een paar keer goed weg, maar hield uiteindelijk op karakter wel stand. Tot vreugde ook van coach Sven Vandenbroeck.

Sven Vandenbroeck was een gelukkige coach na de 2-0 overwinning, al was hij niet te beroerd om toe te geven dat het spel niet altijd even waanzinnig was. "Of het een verdiende zege was? Daar kan je over discussiëren. Zij hebben ook momenten gehad voor doel en wij hadden kansen om het af te maken. Het was niet de mooiste wedstrijd, maar wij zijn heel blij met de drie punten."

Mentaliteit schenkt Zulte Waregem de overwinning

"Mentaliteit schenkt ons de overwinning. We waren naar vier man achterin geschakeld om zo naar voren toe iets te betekenen. Het eerste kwartier was voor hen, na hun bal op de paal zijn we dingen goed beginnen uit te voeren."



Lees ook... "Geilheid voor doel ontbrak": David Hubert legt vinger op de wonde

"We zijn sneller voorin geraakt dankzij Ementa, daarom breng je hem. Dan valt het geluk een keertje aan onze kant. Na het kwartier en de 1-0 hebben we gebracht wat we wilden brengen. In de tweede helft zijn we goed overeind gebleven in het begin, ook al brachten zij meer in balbezit."

Omschakeling naar vijf man achterin tijdens tweede helft

"Ze begonnen met veel voorzetten te werken en dubbele flanken bijna, dus zijn wij met vijf achteraan gaan spelen. We hebben er ons voorgegooid en met karakter erdoor gesleept, met een goede redding van de doelman op momenten, dat kunnen we meenemen naar de toekomst."

"Dit is iets om op verder te bouwen, de spelers snakten naar een thuisoverwinning, de fans hadden er sinds de promotie naartoe geleefd dus goed om hen dat aan te bieden. We gaan een belangrijke maand in met een goed gevoel."