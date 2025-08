📷 OFFICIEEL Zulte Waregem strikt nieuwe verdediger

Zulte Waregem versterkt de rangen met Jakob Kiilerich. De 25-jarige Deense verdediger komt over van Mjällby AIF.

Kiilerich is een linksvoetige verdediger die bij verschillende Deense jeugdclubs speelde vooraleer hij in 2024 in Zweden zijn geluk ging beproeven.

Eerst op huurbasis, daarna nam Mjällby AIF hem ook definitief over. Hij speelde in totaal 38 wedstrijden bij de voorlopige leider in Allsvenskan. De Deen tekent bij Zulte Waregem een contract tot 2027 met 2 jaar optie.

“Ik kan niet wachten om me te tonen in de kleuren van Essevee”, opent Kiilerich zijn allereerste reactie op de website van de club. “Dit is een mooie stap in mijn carrière en ik voel dat dit de juiste timing is. Ik hoop mijn steentje te kunnen bijdragen aan de prestaties van het team.”

Jakob Kiilerich is nieuwe verdediger van Essevee

“Jakob beantwoordt sterk aan het profiel waar we naar op zoek waren voor onze defensie”, vertelt Niels Leroy in naam van de sportieve cel. “Zowel op als naast het veld voldoet Jakob aan de specifieke verwachtingen die we hadden vooropgesteld.”

Promovendus Zulte Waregem begon de competitie met 1 op 6. Volgende week zondag trekken de West-Vlamingen naar het Lotto Park om RSC Anderlecht partij te geven.