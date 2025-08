🎥 Doelman van Zulte Waregem ging duidelijk in de leer bij ... Manuel Neuer

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Brent Gabriel heeft dit weekend indruk gemaakt, ondanks de nederlaag van Zulte Waregem. Met zijn spectaculaire reddingen ver van zijn doel, heeft de doelman herinneringen opgeroepen aan een zekere Manuel Neuer.

Je hoeft niet te winnen om op te vallen. Brent Gabriel heeft dat dit weekend bewezen. De doelman van Zulte Waregem heeft meer dan één toeschouwer verbaasd met zijn stijl.

Op verschillende momenten bevond hij zich ver van zijn doel. Maar met een uitkomst met het hoofd of met een dribbel met de bal aan de voet redde hij zich uit benarde posities. Een inspiratie die komt van de wedstrijd van Manuel Neuer op het WK 2014 tegen Algerije.

Wat de wedstrijd betreft, begon het erg slecht voor Zulte Waregem. Westerlo scoorde al in de eerste minuut via Griffin Yow, waarna Alcocer in de 11e minuut de voorsprong verdubbelde. Erenbjerg bracht wat spanning terug na een half uur.

Pijnlijke nederlaag voor Zulte Waregem

Maar in de tweede helft liep Westerlo verder uit dankzij een doelpunt van Sakamoto. Essevee probeerde het, maar slaagde er nooit in terug te komen in de wedstrijd. Eindstand: 3-1.

Nog geen overwinning voor de nieuwkomers in de Jupiler Pro League tot nu toe. De eerste wedstrijd eindigde in een gelijkspel van 1-1 tegen Mechelen.