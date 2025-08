Mysterieus antwoord bij Westerlo over mogelijke transfer: "Ik zet mijn joker in"

KVC Westerlo heeft zaterdag met 3-1 gewonnen van Zulte Waregem. Een broodnodige overwinning na de zwakke competitiestart. Tuur Rommens stond mee op het veld en toonde zich belangrijk in de defensieve organisatie.

Na de wedstrijd toonde Rommens zich tevreden. “We wisten dat de drie punten belangrijk waren. We hebben weinig kansen weggegeven en het goed uitgespeeld na de 2-0-voorsprong", klonk het. Dankzij de zege hoeft Westerlo zich voorlopig geen zorgen te maken over de degradatieplaatsen.

Toch is het maar de vraag of Rommens ook na deze zomer nog het shirt van Westerlo zal dragen. De rechtsachter wordt in verband gebracht met een transfer naar het buitenland.

“Ik zet mijn joker in", grapte Rommens op de vraag of hij blijft. “Zo lang ik het shirt van Westerlo draag, geef ik alles.” Een duidelijke hint dat er nog beweging mogelijk is op de transfermarkt.

Clubs uit Italië en Duitsland zouden concrete interesse tonen in de 26-jarige Belg, die de voorbije seizoenen uitgroeide tot een sterkhouder bij Westerlo. Zijn polyvalentie en constante prestaties maken hem interessant voor meerdere buitenlandse ploegen.

Achter de schermen wordt er mogelijk al onderhandeld over een nieuwe stap in zijn carrière. Voor Westerlo zou het sportief een serieuze aderlating zijn, want Rommens is heel belangrijk op en naast het veld.