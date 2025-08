Zulte Waregem start met 1 op 6: "Niet zo'n groot verschil tussen 1A en 1B"

Zulte Waregem start met een 1 op 6 aan zijn seizoen in de Jupiler Pro League. Toch is het verschil tussen 1B en 1A niet al te groot volgens Thomas Claes.

Zulte Waregem verloor zijn tweede competitiewedstrijd met 3-1 van KVC Westerlo. Sinds de promotie naar de Jupiler Pro League heeft Essevee nog geen officiële match gewonnen. Tegen de Kemphanen werden vooral achteraan problemen blootgelegd.

Maar er zijn ook lichtpuntjes. Middenvelder Thomas Claes speelde een degelijke wedstrijd. Voor hem is het ook de eerste ervaring op het hoogste niveau. Hij genoot zijn opleiding bij KRC Genk, waar hij ook bij Jong Genk terechtkwam.

In de play-offs gaf Thorsten Fink hem zijn eerste minuten bij een invalbeurt. Toch besloot Claes om voor een nieuw avontuur te gaan. Deze zomer trok hij naar Zulte Waregem, waar de middenvelder nu in de basis staat.

Claes heeft het in ieder geval naar zijn zin in de JPL. "Ik vind het top. Ik geniet van elke minuut. Het was afwachten voor mij hoe het zou gaan, maar ik heb het de eerste twee matchen goed opgenomen. Nu moet ik blijven groeien in de komende matchen."

Of er een groot verschil is tussen eerste en tweede klasse? "Dat is moeilijk te zeggen, omdat er nog maar twee wedstrijden zijn geweest. Naar mijn kwaliteiten toe, denk ik niet dat er een groot verschil is tussen eerste en tweede klasse. Ik ben iemand die veel screent en veel aan de bal wil zijn. Misschien is het fysiek een beetje anders."