Chadli opent zijn rekening, Westerlo duwt Zulte Waregem nog wat dieper in de put

Westerlo wilde in eigen huis een overwinning boeken tegen Zulte Waregem om zo richting linkerrijtje te schuiven, Essevee van zijn kant wilde af van de rode lantaarn. Of dat voor spektakel zou gaan zorgen?

De thuisploeg wilde er eens proberen voor te zorgen dat het ook tegen een ploeg die lager staat in de rangschikking de ruimte zou gaan vinden. Dat deed het met Gümüskaya in de basis - hij verwees Igor Vetokele naar de tribunes.

Chadli meteen op afspraak

Mbaye Leye van zijn kant wilde met Zulte Waregem wegkomen van de laatste plaats. Daartoe rekende de oefenmeester op ervaring met Vossen en Derijck, al kwam centraal achterin ook de jonge Willen in de ploeg ten koste van Lopez.

Je kan op voorhand veel afgesproken hebben, hard gewerkt hebben en veel nagedacht. Maar als je bij de eerste kans - niet voor het eerst dit seizoen - meteen een deksel op de neus krijgt, dan weet je dat het moeilijk wordt.

Nacer Chadli opende zijn rekening voor Westerlo in minuut 7, even later had hij zelfs voor een nieuwe uppercut kunnen zorgen. De Kemphanen bleven daarna voorzichtig baas in een al bij al teleurstellende eerste helft.

Deksel op de neus (bis)

Zulte Waregem wilde na de pauze een ander gelaat tonen, maar kreeg opnieuw een opdoffer te verwerken. Foster met de eerste kans én meteen het doelpunt: 2-0 na 47 minuten en wedstrijd mogelijk zo goed als gespeeld.

Niet dat Essevee niet probeerde, maar veel dreiging ging er allemaal niet vanuit. Bolat moest nauwelijks écht grote reddingen doen, Vossen viseerde eens de onderkant van de lat en verder bleef het vooral wachten op Godot.

Westerlo doet een goede zaak in het klassement, Zulte Waregem blijft moederziel alleen achter op de allerlaatste plaats. Het zal toch stilaan beter moeten gaan lopen om onderaan weg te raken in een aartsmoeilijk seizoen.